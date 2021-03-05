ПСБ: Мы рассчитываем на ослабление коррекционных настроений на мировых рынках в течение дня

Сегодня перед длинными выходными национальная валюта, скорее всего, не сможет в полной мере отыграть вчерашний рост цен на нефть, завершив торги выше отметки 74 руб./долл.

Мы не исключаем, что, несмотря на крепость рынка нефти, в течение большей части сегодняшних торгов на российском рынке акций сохранится негативный настрой

Сегодня на фоне росте нефтяных цен выше 67 долл. за баррель Brent ждем продолжения покупок ОФЗ; доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до 6,45 – 6,50% годовых

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) отчитался за 2020 г. по МСФО - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Основной фактор снижения прибыли банка – рост резервирования на фоне пандемии до 494 млрд. руб. vs 150 млрд. руб. за 2019 г. Без учета данного фактора прибыль Сбербанка, по нашим оценкам, превысила бы 1 трлн. руб. за счет устойчивого роста бизнеса. В частности, ЧПД банка вырос на 13,6% - до 1,6 трлн руб., ЧКД – на 11% - до 553 млрд. руб. за счет транзакционного и брокерского бизнеса. На фоне снижения ставок NIM банка в 2020 г. вырос до 5,47% (+9 б.п. за год). Позитивным фактором стал умеренный рост операционных расходов – на 4,9% - до 760 млрд. руб. В 2021 г. не ждем столь масштабного создания резервов, при продолжении роста процентного и комиссионного доходов, что поддержит прибыльность банка. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка, которые имеют потенциал роста к нашему целевому уровню в 351 руб.

Выручка МТС (ПОКУПАТЬ) в IV квартале выросла на 7,4% - до 133,7 млрд руб., OIBDA - на 1,3% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты компании. Рост выручки был обусловлен повышением доходов от мобильной и фиксированной связи и в розничных магазинах МТС. Сдерживающее влияние на OIBDA оказали снижение международного роуминга и формирование в IV квартале 2020 г. разовых резервов, связанных с операционной деятельностью оператора. Чистая прибыль в IV квартале увеличилась в 2,4 раза и составила 13,1 млрд рублей. При этом МТС будет рекомендовать увеличить размер дивидендов в 2021 г. Дивидендная политика МТС на 2019-2021 годы предполагает выплаты акционерам не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию (56 руб. на ADR) ежегодно. Последний дивиденд составил 29,5 руб. на акцию (доходность 8%). Мы положительно оцениваем перспективы компании, а также стремление выплачивать более щедрые дивиденды и видим перспективу роста акций до 382 руб.

М.Видео-Эльдорадо (ПОКУПАТЬ) в 2020 г. увеличила скорректированную чистую прибыль на 13%, до 10,3 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: За счет увеличения спроса на онлайн-платформе во время карантинных ограничений, компания показала рост по выручке и EBITDA, а также снизила величину чистого долга. Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы М.Видео-Эльдорадо с учетом выхода с лета на модель маркетплейса, значительных вложений в цифровизацию бизнеса и высокой дивидендной доходности (мы ожидаем дивдоходность в 2021 г. 9%). Оцениваем долгосрочный целевой ориентир компании до 1029 руб./акцию, что дает потенциал роста 23% к текущей цене.

Выручка Mail.ru (-) в IV квартале выросла на 25%, до 32,98 млрд руб., EBITDA сократилась на 25,4% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты компании. Рост финпоказателей обусловлен восстановлением активности в рекламных сегментах, развитием онлайн-образования и игрового проекта MY.GAMES. В 2021 году компания ожидает увеличения выручки на 18-21% г/г, до 127-130 млрд руб. Также компания ожидает, что рентабельность по EBITDA повысится по сравнению с 2020 годом. Фокус планируется сделать на игровом и образовательных направлениях.

Чистая прибыль Юнипро (ДЕРЖАТЬ) по МСФО в 2020г снизилась до 13,7 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение выручки обусловлено сокращением выработки и падением цен реализации электроэнергии на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из-за высокого притока воды в водохранилища. Снижение EBITDA и чистой прибыли обусловлено в основном сокращением выработки электроэнергии, а также уменьшением платежей по ДПМ. В текущем году ожидается рост финансовых показателей благодаря планируемому запуску в 1 полугодии 2021 г. третьего энергоблока Березовской ГРЭС после восстановления, что компенсирует снижение прибыли, вызванное окончанием ДПМ для всех блоков ПГУ. В 2021 г. Юнипро планирует выплатить дивиденды в размере 20 млрд руб., или 0,317 руб. на одну акцию (дивидендная доходность около 11,2%), при условии пуска и стабильной работы третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, окажут умеренное влияние на котировки. На наш взгляд, акции компании интересны как дивидендная история. Наша целевая цена для акций Юнипро составляет 3,14 руб./акция. Мы рекомендуем держать акции Юнипро.

ПАО «Промсвязьбанк»