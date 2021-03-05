ПСБ: ОПЕК+ снова удивил

Цены на нефть снова устремились к уровням 2019 г. на неожиданном решении ОПЕК+ не смягчать квоты на добычу в апреле. Так, альянс принял решение, что наращивать предложение не будет, поскольку восстановление спроса еще слишком хрупкое. При этом Саудовская Аравия также продолжит добровольно сокращать добычу на 1 млн барр./день в апреле. Такое решение стало неожиданным, ранее мы предполагали, что в апреле квоты на добычу будут постепенно снижаться, но, учитывая новые вводные, мы теперь закладываемся на более медленное восстановление предложения ОПЕК +. Это создает риск роста цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Наш ориентир по Brent – попытка проторговки «круглого» уровня в 70 долл./барр.

Вопреки ожиданиям, на итоговом заседании 4 марта альянс ОПЕК+ снова продлил действующие квоты на апрель, равно как и Саудовская Аравия решила продолжить добровольно сокращать добычу на 1 млн барр./день. Исключение, из-за сезонного фактора, сделаны только для России и Казахстана, которым разрешили нарастить в апреле добычу на 130 тыс. и 20 тыс. барр./день соответственно. Цены на нефть отреагировали резким ростом по факту решения ОПЕК+, ближайший фьючерс на Brent поднялся снова выше 67 долл./барр.

В итоге, ОПЕК+ в апреле будут сокращать добычу на 6,9 млн барр./день, не считая дополнительного добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией. Для сравнения, в марте сокращение добычи зафиксировано на уровне 7,05 млн барр./день. Страны, которые ранее не соблюдали квоты, теперь должны выполнить нормативы до конца июля.

Согласно пресс-релизу, ОПЕК+ отметила некоторое улучшение рыночных настроений, благодаря развертыванию программ вакцинации и дополнительных пакетов стимулов в ключевых странах, но предупредила о сохранении высокой степени неопределенности. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна будет только постепенно прекращать добровольное снижение добычи нефти, и займет это не один месяц. При этом ориентиром для альянса снова выступает уровень коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР, которые должны находиться в зоне средней 2015-2019 гг., то есть 2,7-2,8 млрд барр.

Мы достаточно удивлены таким решением ОПЕК+, так как полагали, что квоты на добычу будут смягчены, учитывая растущие риски роста предложения со стороны Ливии, Ирана и США из-за чрезмерно высоких цен на нефть. Кстати, ОПЕК+ в пресс-релизе также отметил этот риск как значимый. Тем не менее, учитывая решение ОПЕК+, мы теперь закладываем в модель более медленное восстановление предложения ОПЕК+. Это создает риск роста цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Наш ориентир по Brent – попытка проторговки «круглого» уровня в 70 долл./барр.

Следующий совместный министерский комитет по мониторингу (JMMC), который следит за соблюдением квот, состоится 31 марта. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 1 апреля, будут обсуждаться майские квоты на добычу.

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