«Фридом Финанс»: В лидеры роста вышли акции ЛУКОЙЛа, Татнефти и Роснефти

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 11:00 мск снизился на 0,8%, в целом следуя за динамикой на фондовых площадках США, однако рост цен на нефть замедляет падение отечественных индексов. Председатель ФРС Джером Пауэлл на днях заявил, что повышение ставок долгового рынка США было значимым и привлекло внимание регулятора, но не сделал намеков на расширение программы количественного смягчения или на подготовку дополнительных мер монетарного стимулирования. На этом фоне ставки трежерис выросли еще на 12 б.п., достигнув максимального с января 2020 года уровня 1,55% годовых. В лидерах снижения на американских площадках вновь оказались акции роста.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ решил не изменять лимиты добычи на апрель по сравнению с уровнями февраля-марта. В этой связи оценочный дефицит на мировом нефтяном рынке с учетом февральских прогнозов самой ОПЕК по итогам первого полугодия достигнет 4 млн баррелей в день.

Российский ТЭК получил возможность нарастить суточную добычу нефти на 0,13 млн баррелей, то есть в апреле она составит 9,4 млн баррелей. Этот объем на 4,2% выше январского, и такое его увеличение уже способно повлиять на пересмотр справедливой стоимости нефтедобывающих компаний. На этом фоне в лидеры роста сегодня вышли акции ЛУКОЙЛа, Татнефти и Роснефти.

Снижение демонстрируют котировки М.видео. Рассчитанная по стандарту МСФО-16 чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила 6,5 млрд руб., недотянув до общерыночного консенсуса. Это грозит снижением справедливой стоимости компании на 3-5% на фоне пересмотра вниз прогноза дивидендной доходности данных бумаг.

Внешний фон и неопределенность относительно принятия нового пакета фискальных стимулов в США способствует продолжению негативной динамики на отечественных фондовых площадках. Ориентир на закрытие сессии 5 марта для индекса Мосбиржи: 3360-3430 пунктов. Целевые диапазоны для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,60-74,35 и 88,25-89,00 соответственно.