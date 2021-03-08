Сбер предложит сохранить дивидендные выплаты на рекордном уровне 2020 года: 422,4 млрд руб. или 18,7 руб. на акцию

По итогам 2020 года менеджмент Сбера планирует предложить Наблюдательному совету выплатить акционерам дивиденды в размере 422,4 млрд рублей - 18,7 рубля на одну акцию. В прошлом году данная выплата стала рекордной не только для Сбера, но и для России в целом. В случае одобрения ровно половина этой суммы — 211,2 млрд рублей — поступит в бюджет страны.

Герман Греф, Президент, Председатель правления Сбербанка России:

– Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили по итогам 2019 года. Это будет означать выплату около 56% нашей чистой прибыли

Согласно Дивидендной политике до 2023 года Сбер планирует и в дальнейшем направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

18 марта 2021 года состоится заседание Наблюдательного совета Сбера, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2020 год. Наблюдательный Совет формулирует рекомендацию общему собранию акционеров о выплате и размере дивидендов.