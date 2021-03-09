«Фридом Финанс»: Доходности трежерис остаются ключевым фактором

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 4 марта американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 снизился на 1,34%, до 3768 пунктов, Dow Jones потерял 1,11%, NASDAQ упал на 2,11%. Доходности трежерис продолжили рост после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, что опять привело к фиксации позиций на фондовом рынке. Технологический сектор вновь возглавил падение широкого рынка, завершив день с результатом -2,49%. Из входящих в S&P 500 секторов лишь энергетический закрылся в зеленой зоне, поднявшись на 2,47% благодаря скачку цен на нефть, поводом для которого послужили итоги встречи ОПЕК+.

Разработчик решений для идентификации личности Okta (OKTA: -6,2%) объявил о намерении купить компанию Auth0 за $6,5 млрд посредством обмена акциями. Квартальные результаты и прогнозы Okta оказались неоднозначными.

Быстрорастущий провайдер облачных услуг Snowflake (SNOW: +0,8%) успешно отчитался за четвертый квартал.

Выручка American Eagle Outfitters (AEO: +8,9%) не так существенно, как предполагал консенсус инвесторов. Менеджмент дал оптимистичный прогноз.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Внимание инвесторов по-прежнему сфокусировано на оценке инфляционных рисков. Председатель ФРС Джером Пауэлл вчера повторил, что краткосрочный рост инфляции возможен, но регулятор не допустит ее выхода из-под контроля. Пауэлл также заявил о том, что наблюдает за ситуацией на долговом рынке, но не затронул тему плана действий Федрезерва в случае чрезмерного роста доходностей трежерис, чем разочаровал участников рынка, которые рассчитывали получить информацию о поддержке рынка облигаций.

В то же время складываются все условия для краткосрочного всплеска инфляции, поэтому доходности трежерис продолжают расти. Перспективы дальнейшего повышения цен на энергоносители улучшились по результатам заседания ОПЕК+. В свою очередь, законодатели постепенно приближаются к голосованию по вопросу одобрения фискальных стимулов.

Из-за роста доходности трежерис технологический сектор остается в уязвимом положении, однако мы по-прежнему считаем текущую коррекцию кратковременной. Рост фондового рынка продолжится после стабилизации доходности трежерис. В фокусе внимания инвесторов сегодня будет февральская статистика по рынку труда.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Японский Nikkei 225 потерял 0,23%, китайский CSI 300 снизился на 0,34%, гонконгский Hang Seng – на 0,47%. Европейский EuroStoxx 50 теряет около 1%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис повышается до 1,55%. Фьючерс на нефть марки Brent поднялся до $68. Золото подешевело до $1690.

Ожидаем, что S&P 500 в ходе предстоящей сессии протестирует область 3710-3725 пунктов.

В эту пятницу будет опубликован блок статистики по рынку труда США за февраль. Консенсус-прогноз FactSet предполагает рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США на 175 тыс., тогда как в январе этот показатель составил разочаровывающие 49 тыс. Темпы его восстановления в отраслях, пострадавших от пандемии, могут приятно удивить, так как некоторые штаты ослабили карантинные ограничения. Впрочем, появления 175 тыс. новых рабочих мест недостаточною На наш взгляд, этот показатель должен подняться выше 250-300 тыс., чтобы произвести заметное положительное впечатление на инвесторов. Кроме того, считаем важными данные по доле экономически активного населения, которая в январе составила 61,4%.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 77 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря проходящей вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка завершил предыдущую сессию ниже восходящей трендовой линии, поэтому потенциал для продолжения краткосрочной коррекции присутствует. Ближайший уровень поддержки — 3700 пунктов. Среднесрочные перспективы останутся позитивными, пока S&P 500 держится выше 3640 пунктов.