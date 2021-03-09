«Фридом Финанс»: Рынок завершает неделю ростом

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 18.20 мск в плюсе на 0,7%, РТС теряет 0,2%. На зарубежных площадках наблюдался определенный «отскок» индексов после значительной коррекции предыдущих дней. Но в Азии ещё продолжалась прежняя тенденции. В Японии последняя на неделе торговая сессия завершилась снижением на 0,23% по индексу Nikkei225, китайский Shanghai Сomposite -0,04%. Европейские бенчмарки показывают околонулевую динамику. Поддержкой для западных площадок стала статистика числа количество новых рабочих мест в США, они выросли на 379 тыс. при прогнозе в 182 тыс. Но давление на S&P500 будет оказывать рост доходности 10-летних UST до 1,59% к моменту открытия торговой сессии пятницы.

Рубль был весьма волатилен, торги открылись на уровне 74,5 руб./$, и к концу основной торговой сессии рубль перешел к укреплению несмотря на неоднозначный внешний фон.

Вновь растущая нефть помогала укреплению отечественной валюты, рост котировок превосходит ожидания, которые транслировались ОПЕК и МЭА в конце прошлого года. Цена апрельского фьючерса Brent на этом фоне превысила $69 за баррель.

Конкретизация санкционной повестки могла стать как позитивным, так и негативным сигналом для российских активов. После оглашения новых санкций со стороны США и ЕС рубль продолжает демонстрировать значительную волатильность. Но ситуация до конца не прояснилась, потенциально могут быть анонсированы другие ограничительные меты. Актуализация санкционной повестки после сообщений об обсуждении США и Великобританией санкций на российский госдолг не позволяет российской валюте значительно укрепляться.

В то же время актуализируется риск глобальной «фиксации прибыли» на фондовых площадках. Коррекционное движение весьма вероятно. Оно поддерживается опасениями роста доходности US Treasures.

В индексе МосБиржи лидируют акции нефтегазовых компаний: НОВАТЭК ао, ЛУКОЙЛ, Татнефть 3ао, Сургутнефтегаза, Роснефти, также бумаги АЛРОСА и Полюс. Из корпоративных новостей отметим отчетность группы «Открытие», в 2020 году чистая прибыль составила 43,4 млрд рублей, анонсированы торги бумагами Fix Price на Мосбирже, они начнутся 10 марта . О снижении чистой прибыли в 2020 г. по РСБУ в пятницу сообщили «ФСК ЕЭС», «Россети» до 39,96 млрд рублей и до 29,55 млрд рублей соответственно.

Если внешний фон будет оставаться спокойным, то рубль на торгах начала следующей недели останется в рамках 73,6-75 руб./$ и 88-89 руб./евро. Ориентир для индекса МосБиржи: 3370-3450 пунктов.