«Фридом Финанс»: Стимулы снова в центре внимания

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 5 марта американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 1,95%, до 3842 пунктов, Dow Jones прибавил 1,85%, NASDAQподнялся на 1,55%. Уверенный рост продемонстрировали все сектора во главе с энергетическим, который продолжает ралли при поддержке цен на нефть. После решения ОПЕК+ оставить уровень добычи без изменений котировки энергоносителей движутся вверх. Доходность трежерисудерживалась вблизи недельных максимумов. ФРСподтвердила долгосрочные планы по сохранению текущих параметров монетарной политики.

Онлайн-маркетплейс недвижимости CoStar Group(CSGP: +5,3%) отказался от приобретения CoreLogic(CLGX) из-за влияния роста ставок на перспективы рынка рефинансирования ипотечных кредитов.

Ретейлер одежды Gap (GPS: +7,6%) продемонстрировал снижение выручки, но EPSоказалась выше прогноза. Отмечаются перспективы развития брендов Old Navy и Athleta.

Разработчик ПО для страховых компаний GuidewireSoftware (GWRE: -4,8%) отчитался лучше ожиданий, но прогноз рентабельности вызывает опасения.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В субботу Сенат принял пакет стимулов в объеме $1,9 трлн. В нем предусмотрены снижение еженедельного пособия по безработице с $400 до $300, прямые выплаты в размере $1400 для примерно 85% американских семей, помощь штатам и местным властям объемом $350 млрд, а также финансирование прививочной кампании и расширение налоговых льгот на детей. 9 марта состоится голосование по пакету в палате представителей, после чего закон будет передан на подпись президенту.Участники рынка уверены, что закон будет принят в первой половине марта.

Статистика по рынку труда, опубликованная в пятницу, приятно удивила инвесторов. Уровень безработицы снизился до 6,2%, а драйвером роста новых рабочих местстала индустрия отдыха и гостеприимства. На фонеснижения заболеваемости COVID-19 и активного проведения вакцинации некоторые штаты смягчили карантинные ограничения: отменено обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Это оживило туристический и рекреационныйбизнес, но усилило риск распространения коронавируса. На сегодня вакцину получило около 17% населения США, а этого недостаточно, чтобы остановить эпидемию.

Азиатские фондовые площадки закрылись в краснойзоне. Японский Nikkei 225 потерял 0,42%, китайский CSI 300 обвалился на 3,47%, гонконгский Hang Sengпросел на 1,92%. Европейский EuroStoxx 50 растет на 0,41%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у отметки 1,55%. Фьючерс на нефть Brent растет до $70. Золото подешевело до$1698.

Ожидаем, что S&P 500 в ходе предстоящей сессии будет двигаться в диапазоне 3800-3870 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 78 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году.Беспокойства по поводу новой волны пандемиибалансируется ускоряющейся вакцинацией.

Технически S&P 500 обозначил краткосрочный нисходящий тренд, сохранив среднесрочную позитивную динамику.Индекс широкого рынка нашел поддержку вблизи 3700,ниже долгосрочной восходящей трендовой линии. В среднесрочной перспективе ожидается смешанная динамика с ближайшей зоной поддержки 3640-3700 пунктов.

Американский технологический гигант Oracle (ORCL) 10 марта представит результаты за третий квартал 2021 финансового года. Консенсус-прогноз закладывает повышение выручки на 2,7% г/г, до $10,07 млрд, в рамках продолжения позитивного тренда второго полугодия, при EPS на отметке $1,11 (+14,4% г/г). Это значение выше верхней границы прогнозного диапазона самой Oracle на $0,01. Несмотря на негативное влияние роста ставок на технологический сектор, в последние недели акции Oracleдорожали. Позитивная динамика квартальных операционных результатов способна укрепить уверенность инвесторов в бумагах ORCL. В частности, ожидается продолжение устойчивого роста выручки в сегменте облачных сервисов, который обозначился кварталом ранее.

В пятницу, 12 марта, квартальную отчетность опубликуеткитайский производитель солнечных электростанций JinkoSolar (JKS). Участники рынка ожидают восстановления выручки до уровня аналогичного периода 2019 года — $1,38 млрд. Консенсус-прогноз по EPS составляет $0,37, что на 73,5% ниже значения, показанного годом ранее. Представители солнечной энергетики продемонстрировали стремительный рост в начале четвертого квартала на фоне обсуждения программы Байдена по зеленой энергетике иэкологической стратегии развития Китая до 2060 года. По подсчетам Университета Цинхуа инвестиции в зеленую энергетику должны составить $15 трлн, что приведет к шестикратному росту индустрии. Семь из десятикрупнейших производителей солнечных модулей в мире имеют китайское происхождение, что открывает перед такими компаниями, как JinkoSolar, потенциал глобальной экспансии в долгосрочной перспективе. Мы полагаем, что внимание инвесторов в грядущем отчете будет привлечено в первую очередь к темпам роста операционных показателейи долгосрочным прогнозам самой JinkoSolar.

Провайдер облачных SaaS-решений для документооборота DocuSign (DOCU) отчитается за четвертый квартал 11 марта. Консенсус-прогноз FactSet предполагает увеличениевыручки на 48,4% г/г, до $408 млн, что соответствует верхней границе ожиданий менеджмента. Рост non-GAAPEPS предположительно составит 83%, до $0,22.Инвестсообщество рассчитывает, что компания сохранит уверенные темпы расширения базы подписчиков, которые демонстрировала на протяжении всего 2020 года. Также ожидается сильный долгосрочный прогноз. При этом даже позитивный отчет может оказать лишь кратковременный положительный эффект на акции DOCU, если на фоне повышения ставок трежерис инвесторы продолжат предпочитать облачным компаниям, достигшим беспрецедентно высоких оценок, традиционных разработчиков ПО и производителей «железа», относящихся к акциям стоимости.