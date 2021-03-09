ИАЦ «Альпари»: Курс доллара сохраняет боковое движение около уровня 74 руб.

В пятницу, 5 марта, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизился на 0,67%, до 74,20 руб., евро/рубль – на 1,12%, до 88,44 руб., фунт/рубль – на 0,90%, до 102,80 руб.

Торги по рублю на Мосбирже открылись укреплением на фоне дорожающей нефти. Перед длительными выходными, связанными с празднованием в России дня 8 Марта, его рост к американскому доллару был сдержанным. Рубль укрепился сильнее к евро и британскому фунту из-за их ослабления на валютном рынке.

Нацвалюта отыграла часть потерь, которые понесла ранее из-за сообщения о том, что США и Великобритания рассматривают перспективу введения дополнительных антироссийских санкций, направленных на суверенный долг. Дорожающая нефть помогла пережить негативные новости.

Во вторник, 9 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $68,95 (+1,50%). В понедельник цена повышалась до $71,34 на фоне атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. После того, как в саудовском Минэнерго заявили, что нефтяной инфраструктуре урон не нанесен, цена упала в течение дел до $67,69.

Из-за праздника 8 Марта торги по доллару США открылись ростом. Утреннее повышение нефтяных котировок сдержало рубль от ослабления. Несмотря на вчерашнее снижение котировок, покупатели настроены на рост выше $70 за баррель. Во вторник пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 74,35 руб. за доллар с последующим укреплением до 73,50.

Фондовый рынок

В пятницу по итогам торгов индекс МосБиржи составил 3414,13 пункта (+0,49%), индекс РТС – 1447,46 пункта (-0,50%). Индекс МосБиржи поднялся благодаря подорожавшей нефти Brent. Цена повышается после решения ОПЕК+ сохранить ограничения по добыче сырья в апреле.

После праздника 8 Марта, торги по фьючерсам на фондовые индексы открылись в плюсе. Фьючерс на индекс Мосбиржи поднялся на 1,05%, до 345350 руб., фьючерс на индекс РТС – на 1,11%, до 146350 руб.

Общий настрой на всех рынках позитивный. Доходность 10-летних облигаций США снизилась на 1,86%, до 1,57% годовых. Она еще высокая, но если упадет до 1,54%, то давление на доллар возрастет, что позитивно скажется на индексах.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»