ПСБ: Неплохой внешний фон может способствовать сегодня продвижению индекса МосБиржи к 3450 пунктам

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Глобальный аппетит к риску в начале недели был сегментированным: спрос фокусировался на фондовых рынках развитых стран. Триггером улучшения общерыночных настроений выступили опять новости по стимулам – в субботу Сенат США все же одобрил несколько скорректированную версию законопроекта, продвигаемого администрацией Дж. Байдена. Как ожидается, Палата представителей Конгресса США сможет оперативно (судя по сообщениям СМИ, уже к среде) его досогласовать и отправить на утверждение Президенту США, что позволяет рассчитывать на то, что стимулы будут запущены до 15 марта, завершения предыдущей программы повышенных выплат безработным.

Так, ключевые европейские рынки сумели в понедельник показать уверенный рост: EUROTop100 (+2,1%) сумел обновить максимумы с февраля прошлого года, поддержанный спросом на циклические сектора и заметно ослабшим евро. А вот основные американские индексы вчера показали разнонаправленную динамику. Так, вырос промышленный Dow Jones IA (+1,0%), в ходе торгов тестируя исторические пики ввиду выхода на рекордные уровни подындексов финансового и промышленного секторов, а также преобладания, несмотря на некоторое ослабление товарных рынков, покупок в акциях сырьевых компаний. S&P500 (-0,5%) и NASDAQ Composite (-2,4%) снизились ввиду продолжившейся фиксации в «весовом» hi-tech, причем последний обновил минимумы с декабря, в результате распродаж отступив от пиков на 11%. Сдерживающим фактором для мировых рынков продолжают выступать высокие «длинные» долларовые ставки – доходность 10-летних UST вышла и остается в зоне 1,5%- 1,6% благодаря устойчивости инфляционных опасений по США и ожидания расширения предложения после запуска стимулов. Положительные реальные долларовые ставки (ставки за вычетом потребительской инфляции, которая сейчас составляет 1,4% г/г) негативно сказываются на спросе на товарных и развивающихся рынках.

По состоянию на утро вторника ситуацию на мировых рынках мы оцениваем как умеренно позитивную. Так, нервозность на азиатских рынках и давление на hi-tech ослабли, фьючерсы на индексы США уверенно подрастают, в «плюсе» после вчерашнего отката и фьючерсы на нефть. Мы полагаем, что сегодня мировые рынки смогут подрасти.

Индекс МосБиржи, несмотря на высокую волатильность пятничных торгов, сумел завершить неделю умеренным ростом, удержавшись выше отметки 3400 пунктов ввиду бурного спроса на акции нефтегазового сектора, вызванного ралли нефтяных котировок, - следствия позитивной реакции на решение ОПЕК+ сохранить квоты на добычу в апреле. В результате ралли в лидеры роста среди ликвидных бумаг вышли акции НОВАТЭК (+7,6%), Лукойла (+7,4%) и Татнефти (+6,3%), а акции Роснефти (+3,9%) - смогли обновить исторический максимум.

Учитывая сохранение высоких цен на нефть и неплохой настрой на мировых рынках после окончания «длинных» российских выходных, мы рассчитываем, что индекс МосБиржи во вторник сможет продолжить повышение и попытается достичь отметки 3450 пунктов.

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