ПСБ: Сегодня мировые рынки смогут подрасти на фоне ожидания запуска стимулов в США и снижения давления на hi-tech

Мы полагаем, что сегодня мировые рынки смогут подрасти на фоне ожидания запуска стимулов в США и снижения давления на hi-tech

Мы полагаем, что пара USDRUB во вторник может остаться у отметки 74 руб. - сегментированность спроса на активы ЕМ может вновь в значительной степени нивелировать фактор высоких цен на нефть

Индекс МосБиржи во вторник продолжит рост и попытается достичь отметки 3450 пунктов

На этой неделе ожидаем возвращения доходности 10-летних ОФЗ до 6,70% годовых и выше

Чистая прибыль ОГК-2 (ДЕРЖАТЬ) по МСФО в 2020 г. выросла до 13,3 млрд руб., EBITDA - до 31,6 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение выручки обусловлено сокращением выработки и падением цен на электроэнергию на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из-за высокого притока воды в водохранилища. При этом компания снижала выработку электроэнергии неэффективным оборудованием, что позволило увеличить операционную рентабельность на 2,0 п.п. – до 15,2% и операционную прибыль на 3,1% - до 18,4 млрд руб. Наряду с ростом операционной рентабельности позитивное влияние на финансовый результат компании оказало снижение расходов по кредитам и займам на 34,8% - до 2,5 млрд руб. В результате чистая прибыль ОГК-2 выросла на 10,3% - до 13,3 млрд руб. В качестве дивидендов компания может направить 50% прибыли по МСФО, или 0,06 руб./акция, дивидендная доходность на уровне 7,7%. Рекомендуем держать акции ОГК-2 с целевой ценой 0,89 руб./акция.

Чистая прибыль МосБиржи (ДЕРЖАТЬ) за 2020 г. по МСФО выросла на 24,6%, до 25,2 млрд рублей - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты МосБиржи за 2020 г., которые оказались несколько лучше консенсуса. Рост финрезультата по итогам года был достигнут за счет наращивания комиссионных доходов - следствие притока инвесторов на биржу. В целом, 2020 г., несмотря на пандемию, стал удачным для компании. За счет роста чистой прибыли Набсовет рекомендовал выплатить максимальные в истории дивиденды – 9,45 руб./акцию. Доходность, впрочем, не очень велика – 5,7% к цене закрытия в пятницу, что ниже показателей предыдущих лет, но обусловлено сильным ростом акций в последнее время. Мы сохраняем умеренно-позитивный взгляд на бумаги МосБиржи, целевой уровень – 181 руб./акцию, рекомендация – держать.

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