«Фридом Финанс»: На рынке сохранится умеренно позитивная динамика

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня следует за динамикой на фондовых площадках США, несмотря на консолидацию цен на нефть после достижения ими максимума с января прошлого года.

Реакция рынка на одобрение сенаторами США программы стимулирования экономики, предложенной Джозефом Байденом, неоднозначна. С одной стороны, активное наращивание долговой нагрузки в развитых странах — это неблагоприятный сигнал для инвестиций в рисковые активы. С другой, среднесрочный потенциал роста поддерживают последние решения ОПЕК+ и монетарный курс ФРС.

Лучше рынка выглядят сегодня привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома. В четвертом квартале компания получила чистый убыток в размере 2,08 млрд руб., притом что консенсус закладывал прибыль на уровне 6 млрд руб. В то же время выручка оператора увеличилась на 23% г/г, до 163 млрд руб. Справедливая оценка капитализации компании основана на долгосрочной динамике ее финансовых показателей, а риски, связанные с дивидендной доходностью, с основном учтены в котировках.

Акции Mail.ru Group попали в аутсайдеры, так как ее убыток за 2020 год превысил рыночный прогноз. Однако, как и в случае с Ростелекомом, справедливая цена компании зависит от средне- и долгосрочных перспектив ее бизнеса. С 2013 года Mail.ru нарастила активы в три раза. При ускорении роста ВВП с определенным временным лагом на несколько процентов увеличивается ROA (коэффициент рентабельности активов) компании. Выручка интернет-гиганта на 2021 год прогнозируется в диапазоне 127-130 млрд руб., что создает потенциал восстановления чистой прибыли компании до средних значений 2013-2019 годов. Мы считаем негативную реакцию рынка на отчетность Mail.ru избыточной.

Предполагаем, что умеренно позитивная динамика сохранится до конца текущей сессии. Рост будет ограничен техническими факторами. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3395-3450 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,70-74,45 и 87,45-88,70 соответственно.