«Фридом Финанс»: Мировые площадки в состоянии восстановительного роста

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Ведущие индексы США на открытии показывают динамику от +0,5% до +2,5% - в дополнение к подъему в понедельник, когда рынки в среднем набрали более 1%. Европа тоже преимущественно в зеленой зоне. Рост на основных биржах континента составляет до 1%. Азия без единого направления, однако в основном индексе развивающихся стран MSCI Emerging markets явно положительный тренд: сегодня он прибавляет 1,5%.

Нефть отходит от своих годовых пиков, но по-прежнему торгуется высоко. В понедельник, когда российский рынок был закрыт, сырьевые котировки пробились к уровню $71,4. Так рынок отыгрывал решение в рамках заседания ОПЕК+, но позднее сместил фокус на состояние спроса, который остается неопределенным. На текущей неделе выход выше $70 может повториться: в пользу роста играют ожидания очередного пакета помощи реальному сектору США со стороны Конгресса.

Российский рынок с опозданием реагирует на тот позитив, что прокатился по рынкам с ночи пятницы до понедельника. РТС в плюсе на 2,5%. Днем валютный индикатор находился немногим ниже 1490 пунктов, и к концу сессии основной растущий импульс сохранился. В среду можем закрепиться выше 1500: конъюнктура для этого сейчас вполне подходящая. Фактором риска остается политика и вопрос о санкциях.

Рублевый индекс Мосбиржи прибавляет около 2%. Рынок на максимумах с середины февраля. Нескольких пунктов не хватило, чтобы взять отметку 3500, что вполне может произойти на ближайшей сессии. Если внешний фонд будет нейтральным, то ожидаются колебания в диапазоне 3460-3490 пунктов.

В лидерах роста – нефтегазовая индустрия: Татнефть (+6,4%), Новатэк (+5,3%), Газпромнефть (+5,2%), Сургутнефтегаз (+4,2%), Башнефть (+3,7%). В бумагах Сбербанка тоже заметное оживление, он сегодня прибавляет на торгах 2,7% и торгуется на двухмесячных максимумах. Нынешняя волна роста на внешних и внутренних площадках может вывести бумагу выше 300 рублей еще до конца этой недели.

В аутсайдерах сегодня металлурги: ММК (-3,6%), Северсталь (-3,3%), НЛМК (-2,7%). С начала месяца мировые цены на сталь находятся в коротком нисходящем тренде, что может давить на вышеперечисленные котировки еще пару сессий. Наиболее близкими к переломной точке смотрятся бумаги НЛМК. Поддержка может быть встречена в диапазоне 200-205 рублей. Потенциал роста на ближайшие две недели – до 7%.

Рубль довольно осторожно следует за нефтью. Доллар сегодня потерял всего около 50 копеек, откатившись чуть ниже 73,8. Это средние значения по паре за последние две недели. Евро падает более ощутимо, что связано с его снижением на межбанковском рынке. Евровалюта к вечер отступила ниже 87,9 – впервые с сентября. Если нисходящая динамика продолжится, то мы можем увидеть евро по 87 еще до конца этой недели.