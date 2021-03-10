«Открытие»: Российский рынок прочувствовал улучшение долгосрочных перспектив нефти

Андрей Кочетков, эксперт «Открытие Research»

Российский рынок прочувствовал улучшение долгосрочных перспектив нефти

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 2,07% до 3484,78 п., а РТС рос на 2,58% до 1484,75 п. Отечественный рынок стартовал ростом и к середине дня лишь усилил своё наступление. Главной лидирующей силой стал сектор нефти и газа, где рост превышал 3,4%. Сформировалась данная волна оптимизма благодаря росту нефтяных цен и надежд, что данные ценовые уровни сохранятся достаточно долго. Китай вовсе порадовал ростом импорта нефти в первые два месяца года на 4% до 11,08 млн бар. Также неплохой вклад в общий позитивный фон вносят бумаги ГМК «Норникель», которые восстанавливаются после распродаж на фоне серии неприятностей и обвала цен на никель в течение прошлой недели. Бумаги Сбербанка дорожали на 2,6%, отыгрывая глобальную идею роста доходностей по облигациям, что, в первую очередь, является выгодной тенденцией для банков. Одновременно отметим слабость потребительского сектора, который терял более 0,9% на фоне очередных мер правительства по контролю за розничными ценами на продовольствие. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 67,5 млрд рублей к середине дня.

Бумаги «Ростелекома» начинали торги ростом на фоне отчётности за 2020 год, но затем инвесторы разочаровались размером планируемых дивидендов. Выручка телекоммуникационной компании выросла в прошедшем году на 15% до 546,9 млрд рублей, а чистая прибыль на 16% до 25,3 млрд рублей. Свободный денежный поток сократился до 22,7 млрд рублей с 30,3 млрд рублей годом ранее. Чистый долг вырос на 9%, или до показателя чистый долг/OIBDA 1,9X. Менеджмент планирует рекомендовать дивиденды за 2020 год в размере 5 рублей на акцию. «Мосэнерго» сообщает о падении чистой прибыли по МСФО в 2020 году на 16,2% до 8,05 млрд рублей. Однако показатель EBITDA вырос на 23,9% до 30,47 млрд рублей. Сокращение выручки за отчётный период составило 4,7% до 180,9 млрд рублей. В лидерах индекса МосБиржи были обыкновенные и привилегированные бумаги «Татнефти», «Сургутнефтегаза», «НОВАТЭКа» и «Роснефти». Слабее всех оказались «Детский мир», OZON Holdings, TCS Group, «ФосАгро» и HeadHunter.

Рубль наступает на доллар вместе с сырьевыми валютами

Рубль смотрелся относительно уверенно, хотя при просадке индекса доллара на 0,4% можно было бы ожидать большего. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5110 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,28% на день, 4,41% на неделю и 4,68% на месяц. Основной сдерживающей силой для рубля остаётся фактор очередной волны санкционной риторики. В США даже готовы обвинить РФ в создании плохого имиджа американским вакцинам, хотя не так давно занимались аналогичными действиями против российских разработок. Тем не менее рубль уже не может игнорировать улучшение долгосрочных перспектив нефти. В отечественном Минфине также заявляют о том, что программа заимствований на текущий год может быть сокращена. Во-первых, бюджетный дефицит текущего года может быть профинансирован за счёт остатков за прошлый год, а, во-вторых, за счёт доходов от экспорта, который не связан с нефтью и газом. К примеру, за 2020 год РФ нарастила экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции на 20% до $30,7 млрд. Для сравнения, США в 2019 году экспортировали аналогичную продукцию на $128,7 млрд. Как минимум, это ещё одна сфера конкуренции с США на рынках 150 стран. Отметим также укрепление CAD, NZD и AUD от 0,6% до 0,9% против американской валюты. Соответственно, интерес капитала к валютам сырьевых экспортёров имеет во вторник яркое выражение. Поэтому у рубля хватило сил пробить отметку 74,0 за доллар и 88,0 за евро. К 15:15 мск:

USD-RUB – 73,95 (-0,34%),

EUR-RUB - 87,96 (-0,54%),

EUR-USD - $1,19 (+0,44%),

GBP-USD - $1,388 (+0,41%),

USD-JPY – 108,8 (-0,03%).

Снижение доходностей по облигациям успокоило европейские рынки

Оптимизм в Европе был связан не только с принятием очередных стимулов в США, но и с благоприятной динамикой на рынках облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,53% по сравнению с 1,57% в утренние часы. Доходности по 10-летним бондам Италии и Испании упали на 9% и 16% соответственно до 0,68% и 0,34%. Немного опечалил тот факт, что в IV квартале экономика еврозоны сократилась на 0,7%, а не на 0,6%, как в первоначальной оценке. Однако это уже прошлое, а рынок живёт будущим. Динамика секторов на европейском рынке оказалась удивительной. Коммунальные сервисы лидировали, так как они часто рассматриваются в качестве замены бондам благодаря своей стабильной и высокой дивидендной доходности. Банковский сектор оказался под давлением на фоне падения доходностей на рынке облигаций. В лидеры торгов неожиданно вырвалась ювелирная Pandora, которая отчиталась об органическом росте в феврале, что в условиях карантинных ограничений кажется фантастикой. Германия сообщила о росте экспорта за январь на 1,4%, а также о падении импорта на 4,7%. Италия показала рост промышленного производства за январь на 1% при ожиданиях роста на 0,7%. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6769,27 п. (+0,75%),

DAX - 14433,16 п. (+0,36%),

CAC 40 - 5924,13 п. (+0,36%).

Дефицит на рынке нефти беспокоит некоторых потребителей

Как мы уже указывали выше, Китай в январе-феврале нарастил импорт нефти на 4% до 11,08 млн бар. Однако на рынке начинают поговаривать о том, что КНР может начать использовать нефть из резервов, которые были накоплены во время низких цен. С другой стороны, именно этого добивается альянс OPEC+. Индия продолжает выражать недовольство соглашением производителей, которое привело к росту цен. Саудовская Аравия предложила использовать дешёвую нефть из резервов, которые были заполнены в прошлом году. Однако в Дели решили пойти другим путём и налаживают контакты с другими поставщиками вне Персидского залива. В частности, США также начали поставлять значительные объёмы нефти на индийский рынок. В утреннем обзоре мы отмечали жёсткую структуру бэквордации на рынке нефти, что может говорить о возникновении реального дефицита с поставками. Если учесть восстановление спроса в Китае, Индии и некоторых других регионах на фоне сохранения ограничений производства OPEC+, то подобная структура становится логичным продолжением усилий производителей. Кстати, интересный факт, но в Китае продажи электромобилей снизились в феврале на 38% до 97 тыс. Впрочем, общие продажи автомобилей также оказались скромнее январских из-за новогодних праздников. Дополнительным импульсом взятия новых высот по нефти могут стать данные по запасам в США. На прошлой неделе НПЗ могли более активно восстанавливать свою работу после арктического шторма в ряде штатов. Соответственно, спрос со стороны переработчиков мог возрасти быстрее, чем восстановление добычи. К 15:15 мск:

Brent - $69,08 (+1,23%),

WTI - $65,67 (+0,95%),

Золото - $1705,1 (+1,62%),

Медь - $8905,6 (-1,31%),

Никель - $15840 (-3,06%).

На американском рынке продолжится перетряска портфелей

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост в начале дня от 0,5% в Dow Jones до 2,1% в NASDAQ. Распродажи технологичных бумаг могут показаться некоторым инвесторам чрезмерными. Тем более что доходность по 10-летним казначейским обязательствам немного снизилась. Конечно, пока ещё сложно говорить о стабилизации на рынке облигаций, но, как минимум, повторная попытка закрепиться выше 1,6% не увенчалась успехом. Рынок постепенно проводит ротацию из технологических акций режима «сидим дома» в привычные цикличные бумаги. В этом процессе могут происходить радикальные распродажи. К примеру, P/E Apple упал почти до 31, а Microsoft до 33, что для активно растущих компаний может показаться уровнями покупки. Напротив, P/E такой бумаги, как Caterpillar поднялся выше 41. Впрочем, дивидендная доходность Caterpillar оценивается на уровне выше 1,8%. Впрочем, всё это не отменяет возможного дальнейшего роста таких бумаг, как JPMorgan Chase & Co., у которых показатель цены на прибыль составляет 17,2%, а дивидендная доходность выше 2,3%. В любом случае, на американском рынке продолжится перетряска портфелей в свете возможного выхода из режима пандемии при сопровождении стимулирующих мер пакета «Спасения Америки» за $1,9 трлн.