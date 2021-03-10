ПСБ: Удлинение дюрации долга Минфином РФ вряд ли сегодня вызовет большой спрос у инвесторов в рублевые облигации

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник доходность ОФЗ срочностью 5-15 лет выросла на 1-2 б.п. Рублевые облигации отыгрывали продажи локальных гособлигаций развивающихся стран, прошедшие в понедельник. Во вторник же в отношении гособлигаций ЕМ преобладали покупки, поддержанные снижением доходности UST-10 до 1,53% (-6 б.п.). Инвесторы позитивно отреагировали на комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая постаралась снизить инфляционные ожидания в связи с реализацией нового пакета бюджетных стимулов на 1,9 трлн долл.

Сегодня Минфин РФ на аукционах предложит ОФЗ-ПД 26233 (погашение в июле 2035 г.) и ОФЗ-ПД 26236 (погашение в мае 2028 г.). Учитывая удлинение срочности долга по сравнению с прошлой неделей ожидаем меньший спрос на гособлигации. Объем размещения 14-летних ОФЗ может составить 10 – 15 млрд руб. с доходностью 6,96%, 7 летних – 30-50 млрд. руб. с доходностью 6,64% годовых. Риски ускорения инфляции в РФ и рост доходности гособлигаций США снижают привлекательность инвестиций в длинные ОФЗ. По данным ЦБР, в феврале нерезиденты сократили вложения в российские гособлигации на 74 млрд руб.

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