ИАЦ «Альпари»: Рубль пытается удержать прибыль от недавнего ралли цен на нефть

Во вторник, 9 марта, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,39%, до 73,91 руб., евро/рубль — на 0,50%, до 88,00 руб., фунт/рубль — на 0,04%, до 102,75 руб.

Рубль укрепился к иностранным валютам на фоне ослабления доллара. Доллар США отступил от максимума из-за снижения доходности государственных облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1,523% годовых.

Укрепление российской валюты было сдержанным, поскольку на американской сессии цена на нефть марки Brent снизилась до $67,10 за баррель. Нефть подешевела в рамках коррекции после повышения до отметки $71,34 за баррель.

В среду, 10 марта, Brent стоит $66,89. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Ожидается, что пара доллар/рубль останется торговаться в диапазоне 73,55-74,25 руб., евро/рубль — в диапазоне 87,55-88,30 руб.

Рубль и иностранные валюты по-прежнему подвержены риску снижения в краткосрочной перспективе до тех пор, пока не появятся четкие свидетельства того, что участники рынка перестали распродавать облигации США.

Фондовый рынок

Во вторник российские индексы неплохо прибавили на фоне ослабления доллара и снижения доходности американских облигаций. Нефть способствовала росту индексов только на европейской сессии. По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,89%, до 3478,72 п., а долларовый индекс РТС — на 2,38%, до 1481,85 п.

На торгах в Азии фьючерсы на американские и российские индексы торгуются в минусе. Доллар укрепился по всему рынку. Учитывая, что Brent подешевел до $66,80 за баррель, по российским индексам стоит ожидать нисходящей коррекции. Для индекса МосБиржи цель находится на 3420 п., для индекса РТС – 1455 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»