ПСБ: Ухудшение внешнего фона и откат нефтяных котировок способствуют ослаблению спроса на акции "нефтянки" и возврату индекса МосБиржи к 3450 пунктам

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Во вторник на мировых рынках преобладала позитивная динамика, обеспеченная ослаблением коррекционного давления в hi-tech. Вчерашнее, пусть и небольшое, снижение долларовых ставок и накопленная за последние дни перепроданность позволили акциям hi-tech возглавить рост на американском и европейских рынках. В результате технологический NASDAQ Composite сумел резко отскочить, прибавив 3,7%, в то время как индекс Dow Jones IA (+0,1%) не показал значимого роста ввиду фиксации прибыли в акциях энергетического и финансового секторов, выглядящих, напротив, несколько перегретыми. Слабовато смотрелись и товарные рынки.

В целом вчерашнее движение указывает на уход эйфории на рынке, - инвесторы переходят к ожиданию завершения эпопеи по согласованию стимулирующей программы в США. Сегодня Палата представителей Конгресса США должна утвердить поправки, внесенные в законопроект Сенатом, после чего его должен оперативно подписать Президент США Дж. Байден. Мы считаем, что скорый запуск программы, способной поддержать экономическую активность в США и способствовать притоку новой ликвидности, в значительной степени уже учитывается рынками. А вот весьма туманные перспективы долларовых ставок в условиях высоких инфляционных рисков и ожидаемого резкого наращивания госдолга США, необходимого для реализации стимулов, становится все более важным фактором, препятствующим развитию роста мировых рынков.

В результате по состоянию на утро среды наблюдается на мировых рынках наблюдается некоторое охлаждение. Так, хотя на рынках азиатско-тихоокеанского региона и преобладает умеренный рост (в «минусе» корейский и австралийский рынки), фьючерсы на индексы США находятся под сдержанным давлением. Заметно снижаются цены на нефть и промышленные металлы, заставляя ожидать фиксации прибыли в акциях сырьевых компаний и на развивающихся рынках. Мы полагаем, что сегодня мировые рынки покажут негативную динамику, а одобрение стимулов Конгрессом США позволит лишь сдержать ухудшение общерыночного сантимента.

Индекс МосБиржи (+1,9%) во вторник продолжил ралли, уверенно преодолев отметку 3450 пунктов и приблизившись к зоне исторических максимумов при высокой торговой активности. Спрос вновь фокусировался в нефтегазовом секторе, заметно опередившим другие ключевые сектора. Причем ряд акций сегмента (Татнефть, оа: +7,0%; Татнефть, па: +5,8%; Газпром нефть: +4,9%; НОВАТЭК: +4,6%; Башнефть, оа: +4,6%) стали лидерами роста среди ликвидных бумаг. Темпы роста котировок в финсекторе (Сбербанк: +3,0%; ВТБ: +2,3%) уступили «нефтянке», а в других секторах наблюдался лишь точечный рост. В частности, отметим отскок НорНикеля (+2,7%) и Полиметалла (+2,9%). В аутсайдерах вновь оказались акции сталелитейных компаний (ММК: -2,3%), а также потребсектора (Детский Мир: -3,3%; М.Видео: -2,1%).

Сегодня вероятно ослабление импульса к росту на рынке. Мы полагаем, что ввиду ухудшения внешнего фона индекс МосБиржи в среду на найдет сил для обновления исторических пиков и перейдет к проторговке зоны 3450-3500 пунктов; в случае дальнейшего ухудшения глобальной конъюнктуры и более заметного снижения нефтяных котировок не исключен откат и «под» 3450 пунктов. Из значимых внутренних новостей отметим публикации финотчетности Лукойл и Аэрофлота.

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