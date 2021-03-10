«Фридом Финанс»: Новая попытка обновить максимум

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста на новости о покупке со стороны ТМК (+1,20%) стали акции ЧТПЗ (+16,14%). В аутсайдерах остался Ozon (-5,54%). Стартовали торги акциями Fix Price, успех которой на IPO во многом был обусловлен удачным размещением Ozon. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74. Рубль не демонстрирует заметного укрепления, несмотря на рост цены на нефть.

Аэрофлот (-0,20%, рекомендация: «покупать», цель: 84)отчитается по МСФО. Ожидается сокращение консолидированной выручки до 314 млрд руб. (-53% г/г) при EBITDA на уровне 400 млрд руб. и убытке в пределах 90 млрд руб. Руководство рассчитывает на восстановление рынка авиаперевозок лишь в 2022 году. Однако появляются обнадеживающие новости об открытии некоторых туристических направлений летом. Не исключено, что объемы перевозок выйдут на докризисные уровни в четвертом квартале.

ЛУКОЙЛ (+0,82%, рекомендация: «покупать», цель: 7 100)представит отчетность по международным стандартам. Прогноз предполагает выручку 5 630 млрд, EBITDA — 730 млрд, прибыль — 114 млрд руб. Объем добычи в прошлом году сократился с 85,8 млн до 77,2 млн тонн. Участники соглашения ОПЕК+ оставили без изменений лимиты добычи, что негативно для зарубежных проектов ЛУКОЙЛа. Тем не менее за счет роста цен на внутреннем рынке выручка компании в первом квартале может превысить 2 трлн руб.

Ожидаем рост в пределах 1,5%. Внешние площадки демонстрируют положительные сигналы. На локальном рынке в фокусе корпоративная отчетность и аукцион ОФЗ. В центре внимания начало торгов акциями Fix Price. Снижение могут продолжить бумаги потребительского сектора, лидерами роста станут акции нефтегазовых компаний. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 73,5-74,5. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3480-3520 пунктов.