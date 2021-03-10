ПСБ: Сегодня мировые рынки покажут негативную динамику; одобрение стимулов Конгрессом США позволит лишь сдержать ухудшение общерыночного сантимента

Пара USDRUB в среду может вернуться в верхнюю часть нашего целевого диапазона 73-75 руб.

Индекс МосБиржи в среду может перейти к проторговке зоны 3450-3500 пунктов; в случае дальнейшего ухудшения глобальной конъюнктуры не исключен откат и «под» 3450 пунктов

Удлинение дюрации долга Минфином РФ вряд ли сегодня вызовет большой спрос у инвесторов в рублевые облигации

Структура Сафмара планирует продать до 13,5% акций М.Видео-Эльдорадо (ПОКУПАТЬ) в рамках SPO - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы нейтрально реагируем на частичную продажу акций. С одной стороны, это повысит ликвидность бумаг и их доступность для широкого круга инвесторов, с другой, выход крупного акционера может свидетельствовать о снижении ликвидности бизнеса. Мы сохраняем наш таргет по бумагам М.Видео на уровне 1029 руб./акцию.

Мосэнерго (-) снизило прибыль по МСФО в 2020 г. на 16%, до 8,05 млрд руб., увеличило EBITDA до 30,5 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение выручки обусловлено сокращением выработки и падением цен на электроэнергию на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из-за высокого притока воды в водохранилища. При этом в компании отмечают, что ключевое влияние на динамику EBITDA оказало сокращение резервирования средств под обесценение активов по сравнению с 2019 годом. Отрицательное влияние на финансовый результат компании оказало увеличение процентных расходов по кредитам и займам в 9,7 раз - до 1,2 млрд руб. В результате чистая прибыль Мосэнерго снизилась на 16,2% - до 8,05 млрд руб. В качестве дивидендов компания может направить 50% прибыли по МСФО, или 0,101 руб./акция, дивидендная доходность на уровне 4,6%.

ПАО «Промсвязьбанк»