«Фридом Финанс»: 3440–3520 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск прибавил 0,4%, отыграв вчерашний рост американского фондового рынка. При этом на сегодняшнем премаркете фьючерсы на фондовые индексы США движутся вниз, как и нефтяные цены.

С начала недели ключевым драйвером динамики американского фондового рынка остаются новости вокруг программы фискального стимулирования в объеме $1,9 трлн.

Первоначальная реакция рынка на принятие мер бюджетного стимулирования в развитых странах обычно позитивна. В то же время масштабное увеличение госрасходов и, как следствие, госдолга приводит к снижению требований к доходности инвестиций, усиливая спрос на низкорискованные активы.

Повысился спрос на драгметаллы как инструмент хеджирования инфляционных рисков при покупке акций «качества». На этом фоне растут котировки Polymetal plc. и Норникеля. Нефть корректируется, и вслед за ней снижаются акции нефтедобывающего сектора.

В лидерах роста Яндекс. Менеджмент компании сообщает, что в ближайшее время не планирует дивидендных выплат. Однако инвесторов воодушевил сам факт того, что в компании обсуждается возможность в обозримой перспективе начать выплачивать дивиденд.

Хуже рынка торгуются бумаги М.видео. Группа САФМАР, контролирующая 73,5% акционерного капитала ретейлера, в рамках SPO планирует продать 13,5% его акций (24,3 млн шт.). При этом сама М.видео не получит средств от реализации своих бумаг. Допэмиссия не приведет к размыванию долей других акционеров компании. Цель SPO — увеличение доли бумаг в свободном обращении. В краткосрочном периоде эта новость способна привести к снижению справедливой стоимости акций М.видео на 5-15%. Однако в средне- и долгосрочном периоде это решение усилит эффект от продолжения роста ключевых финансовых и операционных показателей розничной сети. Привлекательность ее акций для вложений усилится за счет повышения ликвидности и доступности для широкого круга инвесторов.

В течение дня мы считаем наиболее вероятным продолжение умеренно позитивной динамики на отечественных фондовых площадках. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3440–3520 пунктов. Целевые диапазоны для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,40- 74,15 и 87,20-88,60 соответственно.