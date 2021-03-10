«Фридом Финанс»: Динамика доходности трежерис вернула лидерство технологиям

Торги 9 марта американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 1,42%, до 3875 пунктов, NASDAQ повысился на 3,69%, Dow Jones прибавил 0,10%. Драйверами роста выступили ИТ-компании (+3,41%) и представители циклических потребительских товаров (+3,80%). Хуже рынка торговались финансовый (-0,86%), промышленный (-0,39%) и энергетический (-1,91%) сектора. Поддержку просевшим днем ранее отраслям оказало снижение ставки по казначейским бондам до 1,53%.

Акции Tesla (TSLA: +19,6%) взлетели на фоне ралли производителей электромобилей, относящихся к компаниям «роста».

Boeing (BA: +2,9%) отчитался об увеличении объема заказов за февраль впервые с ноября 2019 года.

Del Taco Restaurants (TACO: +1,5%) продемонстрировала выручку в соответствии с собственным прогнозом, ее EPS превысила ожидания.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику. Снижение ставок по 10-летним трежерис до 1,53% позволило технологическому индексу NASDAQ отскочить после падения накануне на фоне резкого повышения ставок по казначейским бондам. Мы по-прежнему отмечаем переток капитала в акции «стоимости», тем не менее у акций «роста» есть шансы продолжить восстановление при условии сохранения у инвесторов повышенного аппетита к риску. Позитивным фактором для китайского фондового рынка стала поддержка от государственных фондов.

Сегодня палата представителей Конгресса США проведет голосование по вопросу одобрения пакета стимулирования в объеме $1,9 трлн.

Новости, вселяющие оптимизм, пришли с фронта борьбы с пандемией. По данным исследования, опубликованного в медицинском журнале New England Journal of Medicine, вакцина Pfizer/BioNTech в лабораторных условиях вызвала иммунный ответ на бразильский штамм COVID-19. У участников последней стадии клинических испытаний были обнаружены антитела к новым штаммам.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 0,90%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,12%, японский Nikkei 225 повысился на символические 0,03%. Европейский EuroStoxx 50 поднялся на 0,4%.

Аппетит к риску немного усилился. Ставка по 10-летним трежерис снизилась до 1,53% после повышения до 1,60% во вторник. Фьючерс на нефть марки Brent падает до $67. Золото растет до $1717.

По нашим ожиданиям, S&P500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3840-3900 пунктов.

10 марта стоит обратить внимание на публикацию данных по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за февраль. Прогноз предполагает рост показателя на 0,2% м/м после 0,1% м/м месяцем ранее. Базовый индекс отражает динамику цен на товары и услуги за исключением продуктов питания и энергоносителей. Общий индекс потребительских цен, как ожидается, повысится на 0,4% м/м после роста на 0,3% м/м в январе.

Сегодня американский технологический гигант Oracle (ORCL) опубликует результаты за третий квартал 2021 финансового года. Консенсус-прогноз закладывает повышение выручки на 2,7% г/г, до $10,07 млрд, в рамках продолжения позитивного тренда второго полугодия и при EPS на уровне $1,11 (+14,4% г/г), что выше значения верхней границы целевых показателей компании. Позитивная динамика квартальных операционных результатов способна укрепить доверие инвесторов к ценным бумагам ORCL. В частности, мы ожидаем, что устойчивый рост выручки в сегменте облачных сервисов, который обозначился кварталом ранее, будет продолжаться.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 83 из 100, что отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Обеспокоенность в отношении негативных последствий пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря массовой вакцинации и позитивной динамике фондового рынка.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор RSI преодолел нейтральный уровень 50 пунктов. В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации вблизи 50-дневной скользящей средней. Ближайшей точкой сопротивления выступает уровень 3925 пунктов.