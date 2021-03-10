ПСБ: Акции Fix Price начали первые после IPO торги на МосБирже резким ростом, а затем спадом ниже цены размещения

Fix Price разместился по верхней границе диапазона – $9,75 за акцию. Капитализация компании на момент открытия таким образом составила $8,3 млрд. После размещения бумаги выросли в моменте более чем на 2%, но потом скорректировались. На 14:30 по Москве бумаги стоят ниже цены размещения. Мы сохраняем свое мнение, что оценка завышена и оцениваем Fix Price в $6,1 млрд с учетом перспективы расширения рынка и лидирующего положения компании.

Сегодня прошло публичное размещение сети Fix Price, лидера российского рынка товаров с фиксированными низкими ценами, на Лондонской и Московской биржах. Торги на МосБирже стартовали в 11:30 МСК — спустя полчаса после начала торгов на Лондонской бирже. Бумаги открылись по цене 724,5 руб. за акцию, затем, после открытия на МосБирже взлетели на 2,6%, но после резко скорректировались до 715,2 руб. за акцию. На 14:30 по Москве бумаги стоят ниже цены размещения.

По данным Лондонской биржи, Fix Price продал 178,4 млн ГДР по верхней границе определенного ранее ценового диапазона — $9,75. Объем составил около 21% увеличенного уставного капитала. Сделка стала крупнейшим российским IPO с 2012 года. Такая цена позволила ритейлеру привлечь $2 млрд с учетом опциона на дополнительное размещение бумаг. Рыночная капитализация компании на старте торгов составила около $8,3 млрд.

Fix Price — фактически монополист рынка: по данным Oliver Wyman, в 2019 году доля сети в России составила 93%, а у ближайшего конкурента, Home Market, менее 5%. Компания прибыльная, и за 2020 год выручка и чистая прибыль сети выросли на треть, до 190 млрд руб. и 18 млрд руб. соответственно. Все эти позитивные факторы безусловно были заложены в высокую стоимость компании, которая по мультьпликаторам оценивается в 3,5 годовых выручек.

Мы сохраняем свое мнение, что оценка компании завышена и оцениваем ее ниже: в $6,1 млрд с учетом перспективы расширения рынка и лидирующего положения компании, - с одной стороны, а также рисков роста конкуренции и недооценки компанией сегмента e-commerce, - с другой. Оценка построена на основе сравнительного анализа по мультипликатору EV/Sales ближайших американских аналогов Dollar General и Dollar Tree, а также российских ритейлеров, которые выходят на рынок фиксированных дискаунтеров (Магнит, Лента, X5).

ПАО «Промсвязьбанк»