ПСБ: Финансовые результаты ЛУКОЙЛа по итогам 4 кв. и 2020 г.

Сегодня финансовую отчетность по МСФО представил ЛУКОЙЛ. Результаты 4 кв. оказались заметно слабее консенсуса. Свободный денежный поток сохранился положительным, но итоговый дивиденд будет ниже, чем ожидалось. Мы оцениваем отчетность ЛУКОЙЛа умеренно негативно, однако на долгосрочную перспективу рекомендуем «держать» бумаги компании. Улучшение ценовой конъюнктуры в 2021 г. и некоторые послабления в части соблюдения соглашения ОПЕК+ обусловят наращивание ключевых финпоказателей компании. При этом ЛУКОЙЛ – это компания с понятной стратегией развития, очень низкой долговой нагрузкой и недорогая по сравнительным мультипликаторам. Наша рекомендация – 6435 руб./акцию.

ЛУКОЙЛ отчитался за 4 кв. и 2020 г. В последнем квартале 2020 г. в пользу роста выручки сыграли увеличение объемов добычи нефти и ЖУВ, газа, а также улучшение ценовой конъюнктуры. EBITDA, тем не менее, снизилась на 6%, что было обусловлено более слабыми результатами сегмента «Переработка, торговля и сбыт» из-за падения маржи переработки и особенностей учета операций хеджирования в рамках международных торговых операций. Спад EBITDA в этом сегменте был частично сглажен ростом показателя в сегменте «Разведка и добыча». Рентабельность, тем не менее, в 4 кв. подросла до 16%. Результат по чистой прибыли в 4 кв. разочаровал, оказавшись в 2 раза ниже ожиданий рынка. Негативный эффект на прибыль оказало признание убытка от обесценения основных средств и прочих внеоборотных активов в 32,4 млрд руб. Капитальные затраты в 4 кв. выросли на 20% в основном за счет обустроиства месторождения им. В. Граифера на Каспии. Свободный денежный поток в 4 кв. остался положительным, но сократился до 85,5 млрд руб. за счет роста капзатрат и снижения потока от операционной деятельности.

Результаты по 2020 году ожидались слабыми, учитывая тяжелую макроэкономическую конъюнктуру и необходимость участия в соглашении ОПЕК+. Из положительных моментов отметим, что ЛУКОЙЛ держал под контролем затраты, что в итоге дало эффект меньшего снижения операционной прибыли, чем могло бы быть. Тем не менее, девальвация рубля и убыток от обесценения активов – все это стало дополнительным негативом, обусловившим сильный спад по чистой прибыли компании в 2020 г. Денежный поток ЛУКОЙЛа по итогам 2020 г. снизился на 60%, при этом для оценки возможных дивидендов необходимо его скорректировать на капитальные затраты, уплаченные проценты, погашения обязательств по аренде, а также расходы на обратный выкуп акций. Суммарный дивиденд за 2020 г. таким образом может составить 259 руб./акцию (с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов в 46 руб./акцию), доходность – 4,2%. Результат ниже, чем мы ждали ранее. Тем не менее, восстановление цен на углеводороды в 2021 г. окажет поддержку финрезультату ЛУКОЙЛа в 2021 г., что повлияет на рост дивидендов. По нашим оценкам, акционерам можно будет рассчитывать на 450 руб./акцию, что дает доходность 7,3% к текущим ценам.

Мы оцениваем отчетность ЛУКОЙЛа умеренно негативно, однако на долгосрочную перспективу рекомендуем «держать» бумаги компании. Улучшение ценовой конъюнктуры в 2021 г. и некоторые послабления в части соблюдения соглашения ОПЕК+ обусловят наращивание ключевых финпоказателей компании. При этом ЛУКОЙЛ – это компания с понятной стратегией развития, очень низкой долговой нагрузкой и недорогая по сравнительным мультипликаторам. Наша рекомендация – 6435 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»