«Фридом Финанс»: Рынок акций завершает среду нейтральной динамикой

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 18.00 мск вблизи нулевой отметки. В течение дня он преодолевал 3500 п., но закрепиться выше психологически важного уровня не смог. РТС растет на 0,35%. На зарубежных площадках продолжается «отскок» индексов после значительной коррекции предыдущей недели. В Азии фондовые площадки закрылись разнонаправленно. В Китае сессия завершилась преимущественно снижением, инвесторы отреагировали на неоднозначные данные по инфляции и признаки ужесточения денежно-кредитной политики. Европейские бенчмарки показывают позитивную либо нейтральную динамику. Фьючерс на S&P500 демонстрируют рост.

Доходность казначейских облигаций США – ключевой индикатор. Вчера она упала на 5 б.п., увеличив склонность инвесторов к риску. В среду она консолидируется вблизи 1,55-1,56% по 10-летним Treasures. Снижение доходности казначейских бумаг перестало приводить к росту доллара и давлению на развивающиеся рынки. Бумаги высокотехнологичных компаний снова могут получить импульс роста. Статистика ИПЦ в США указала на более слабую, чем ожидалось инфляцию, 0,1% м/м и 1,3% год к году в феврале, что также способно успокоить инвесторов, опасающихся потенциального ужесточения ДКП в «штатах».

Отыграть благоприятную конъюнктуру на товарном рынке рублю сложно в контексте санкционных рисков. Тем не менее к концу торговой сессии произошло укрепление рубля в район 73,7 руб./$ и 87,8 руб./евро. Рублю помимо улучшения внешнего фона во второй половине дня помогло успешное размещение Минфином РФ ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26233 с погашением в 2035 году на сумму 33,258 млрд руб. при спросе 43,010 млрд руб. Средневзвешенная доходность – 7,01% годовых. Спрос по другому аукциону, размещались ОФЗ 26236 с погашением в 2028 г, превысил предложение более чем в 4 раза. Размещено 9,977 млрд руб.

Котировки Brent вновь перешли к росту после снижения в начале торгов к $66,55/баррель и к 17.30 мск превысили $68 за баррель, что фронтально поддержало российские активы.

В лидерах роста «РУСАЛ» ао, «ТМК» ао, «Магнит» ао, «Детский Мир», хуже рынка «ЛУКОЙЛ», «Полюс», «MAIL.RU» гдр, «М.Видео». «Банк Санкт-Петербург» отчитался за 4 квартал и весь 2020 год. Прибыль за год выросла на 37% до 10,8 млрд рублей, что выше результата за 2019 год на 36,9%. Кредитный портфель за 2020 года вырос на 14,4%. Прибыль «МОЭК» по МСФО за 2020 год составила 11,351 млрд рублей, что выше аналогичного показателя за 2019 год на 1,8%. Прибыль «ЛУКОЙЛа» по МСФО за 2020 год снизилась в 38 раз – до 16,633 млрд рублей. Отрицательное влияние на прибыль оказали неденежные убытки от обесценения активов, а также по курсовым разницам. Российская компания «Fix Price» начала торги глобальными депозитарными расписками (GDR) на Лондонской бирже. В ходе торгов на Мосбирже максимальная стоимость ценных бумаг Fix Price составила 757 рублей за штуку.

Если внешний фон будет оставаться спокойным, то рубль на торгах четверга останется в рамках 73,4-74,2 руб./$ и 87,5-88,4 руб./евро. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3420-3515 пунктов.