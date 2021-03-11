ИАЦ «Альпари»: Рынок утратил ориентиры

Вечером в среду отечественный рынок ценных бумаг движется без единой идеи. Индекс МосБиржи снижается к 3460 пункту и может торговаться в коридоре 3450-3500 пунктов далее. Индекс РТС консолидируется возле 1476 пунктов и способен оставаться в диапазоне 1470-1500 пунктов.

Среди фаворитов спроса сегодня бумаги «Магнита». Здесь рынок явно предпринимает попытку развернуть краткосрочный нисходящий тренд, и это будет результативно, если бумага сумеет закрепиться выше 5130 руб. Далее, в случае результативного пробоя вверх области 5135-5170 руб., можно будет говорить о сокращении давления.

Под давлением торгуются акции нефтяников — «Лукойла», «Башнефти», «Сургутнефтегаза», то есть всех бенефициаров вчерашнего сырьевого ралли. Сегодня нефть корректировалась в цене в течение дня, но к вечеру снова в плюсе. Однако сейчас инвесторы уже хорошо видят, что котировки движутся вслед за эмоциями, а это нерациональный повод активничать.

Бумаги «Лукойла» оказались под персональным давлением после выхода отчетности за четвертый квартал 2020 года и весь прошлый год. Чистая прибыль эмитента по итогу оказалась вдвое ниже среднего рыночного ожидания, что логичным образом расстроило инвесторов. Ключевой триггер — обесценение основных средств, хотя выручка и EBIDTA практически совпали с ожиданиями. Компания наращивала капитальные затраты, и чем ближе к концу года, тем больше, и это тоже сказалось на показателях.

Доллар США сегодня малоактивен, день провел в консолидации около 74,00 руб., к вечеру чуть снизился до 73,81 руб. Здесь мало что меняется в последние дни, коридор колебаний в паре доллар/рубль сохраняется в пределах 73,50-74,50 руб. Евро стоит 87,83 руб., отступает, но без паники, и остается в целевом диапазоне 87,75-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»