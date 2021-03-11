ПСБ: Аукционы Минфина с премией к вторичному рынку привели к сдвигу вверх кривой доходности ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов с среду доходность 10-летних ОФЗ выросла на 4 б.п., до 6,69% годовых. Сдвиг вверх суверенной кривой произошел на фоне достаточно слабых аукционов Минфина. Ведомство разместило семилетние ОФЗ-ПД 26236 на 9,98 млрд руб. с премией к закрытию вторника в 7 б.п. Выпуск ОФЗ-ПД 26233 (погашение в июле 2035 г.) был продан на 33,3 млрд руб. с премией в 6 б.п. Объем размещения гособлигаций с фиксированной ставкой купона оказался минимальным за последние 5 недель, несмотря на довольно широкую премию. Снижение спроса на классические ОФЗ мы связываем с ускорением инфляции в РФ до 5,7% в феврале и рисками повышения ключевой ставки ЦБР уже на ближайших заседаниях.

Внешний фон для рынка рублевых облигаций вчера был нейтральным. Доходность UST-10 стабилизировалась около 1,52% годовых. Опубликованные данные по инфляции в США в феврале оказались ниже прогнозов, но из-за эффекта базы прошлого года (в марте-мае 2020 цены снизились на 1,1%) в ближайшие три месяца инфляция может превысить 2% таргет ФРС. Базовый индекс потребительских цен (без учета энергоносителей и питания) составила 1,3% г/г по сравнению с 1,4% в январе, общая инфляция – 1,7% г/г (1,4% в январе).

От сегодняшнего заседания ЕЦБ ожидаем сохранения основных параметров денежно-кредитной политики, что будет нейтрально для рынка российских облигаций.

ПАО "Промсвязьбанк"