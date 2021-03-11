ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжает отыгрывать потери у доллара

В среду, 10 марта, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,61%, до 73,60 руб., евро/рубль — на 0.28%, до 87.75 руб., фунт/рубль —на 0.20%, 102.58 до руб.

Российская валюта укрепилась на фоне роста нефтяных котировок и ослабления доллара США. Доллар США немного снизился после публикации отчета по инфляции в США. Показатели совпали с ожиданиями ряда экспертов, что ослабило опасения в отношении усиления инфляционных рисков. Доходность 10-летних облигаций США упала на 0,56%, до 1,519% годовых.

В четверг, 11 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,42 (+0,39%). Доходность 10-летних облигаций вновь поднялась до 1,53%. Можно предположить, что пара доллар/рубль останется торговаться около уровня 74 руб. до закрытия недели.

Торги на Мосбирже открылись укреплением по рублю. Он пытается вернуться к уровню 73,35 руб. за доллар. Для него это сильное сопротивление, после которого откроется дорога к отметке 70 руб. за доллар.

В центре внимания участников рынка сегодня будет заседание ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард.

Фондовый рынок

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3463,06 пункта (-0,5%), индекс РТС — 1479,57 пункта (-0,06%). Динамика по индексам получилась смешанная, поскольку нефть снижалась после выхода слабых данных по запасам нефти. Снижение индекса РТС сгладило укрепление рубля. К закрытию дня индексы восстановились на фоне дешевеющего доллара на опубликованной статистике по инфляции в США.

Торги по фьючерсам на индексы открылись ростом. Индексы повысились на 0,5% и более. Техническая картина указывает на готовность индексов обновлять годовые максимумы. Для индекса Мосбиржи сопротивление находится на отметке 3520 пунктов, индекса РТС — на 1510 пунктов. Для пробоя уровней необходимо закрепление нефти Brent выше $70 за баррель и падение пары доллар/рубль ниже 73,20 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»