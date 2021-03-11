ПСБ: В среду мировые рынки смогли преодолеть негативный настрой, наблюдавшийся утром, и продемонстрировать умеренный рост

Несмотря на возобновление давления на «фишки» hi-tech, росту мировых рынков способствовали некоторый откат долларовых ставок и стабилизация к концу дня ситуации на товарных рынках, обеспечившие оживление спроса на циклические сектора (в лидеры роста в США вышел вновь нефтегазовый сектор, а также акции финансовых учреждений и горнометаллургического сектора). В результате индекс развивающихся стран MSCI EM прибавил 0,5%, умеренно выросли фондовые рынки еврозоны.

Основные американские индексы вновь не показали единой динамики – промышленный Dow Jones IA прибавил 1,5%, сумев обновить исторический максимум, а вот технологический NASDAQ Composite – не изменился по итогам дня. Индекс S&P500 сумел прибавить 0,5%. Из событий дня отметим одобрение Палатой представителей Конгресса США окончательной версии стимулирующей программы (Президент США Дж. Байден, как ожидается, подпишет законопроект в пятницу), а также публикацию февральских данных по потребительской инфляции в Америке. Последняя оказала определенную поддержку, - общий ИПЦ ускорился до 1,7% г/г, указав, что текущие уровни «длинных» ставок в долларах вполне приемлемы и соответствуют инфляционных процессам, а базовый ИПЦ (без учета энергоносителей и продовольствия), наоборот, немного замедлил рост, до 1,3% г/г (в январе составлял 1,4% г/г).

По состоянию на утро среды на мировых рынках позитивные настроения крепнут. Азиатские рынки растут, ведомые уверенно отскакивающими от 2-3 месячных минимумов китайским и корейским индексами, фьючерсы на индексы США – в умеренном «плюсе», в позитивном ключе развивается и ситуация на товарных рынках. Мы ждем сохранения тенденции к развитию роста на глобальных рынках сегодня.

Индекс МосБиржи (-0,5%) в среду пытался преодолеть отметку 3500 пунктов, однако к концу торгового дня растерял все внутридневные приобретения, завершив день умеренным снижением. Фиксации прибыли подверглись в первую очередь «фишки» нефтегазового сектора, бурно раллировавшие предыдущие 2 дня. В аутсайдерах дня – акции Лукойла (-2,8%), представившего невыразительную финотчетность, Башнефти (-1,9%), Роснефти (-1,7%) и Сургутнефтегаза (-1,7%). Слабо смотрелись Полюс (-2,8%) и Сбербанк (-1,1%). Уверенный рост отдельных ликвидных бумаг других секторов (РусАл: +3,7%; ТМК: +3,5%; АФК Система: +2,1%; Магнит: +1,8%; Северсталь: +1,4%) лишь смягчил откат рынка в целом.

Улучшение внешнего фона и крепость нефтяных котировок по состоянию на утро четверга смогут оказать поддержку рынку акций и вернуть спрос в «весовые» бумаги: мы рассчитываем, что зона 3450-3500 пунктов по индексу МосБиржи сохранит свою актуальность, и не исключаем новых попыток проверить на прочность район исторических максимумов в случае сохранения позитивного настроя на глобальных рынках. Из значимых внутренних новостей отметим публикации финотчетности ТГК-1 и TCS Group.

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