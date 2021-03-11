Комментарии

ПСБ: Рынок нефти снова на позитиве Ждем попыток роста Brent к 69-70 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Рынок нефти снова на позитиве, ближайший фьючерс на Brent торгуется выше 68 долл./барр. Палата представителей США проголосовала за пакет стимулов в 1,9 трлн долл., уже в пятницу его должен подписать Дж.Байден. Статистика по запасам от Минэнерго вышла отличной от API: запасы сырой нефти неожиданно выросли на 13,8 млн барр., а запасы бензинов упали на 11,9 млн барр., дистиллятов - на 5,5 млн барр. Тем не менее, ожидание дополнительного притока денег обуславливает повышенный интерес спекулянтов к сырью. Мы полагаем, что цены на нефть Brent сегодня т завтра будут продолжать попытки расти - к 69-70 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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