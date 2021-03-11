ПСБ: Мы ждем сохранения тенденции к развитию роста на глобальных рынках сегодня

Ожидаем, что пара USDRUB останется в диапазоне 73-75 руб.

Мы ждем, что зона 3450-3500 пунктов по индексу МосБиржи сохранит свою актуальность, и не исключаем новых попыток проверить на прочность район исторических максимумов в случае сохранения позитивного настроя на глобальных рынках

Ожидаем боковой динамики от рынка российского госдолга

Аэрофлот (ПОКУПАТЬ) представил финансовую отчетность за 2020 год по МСФО - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Отчетность Аэрофлота оказалась ожидаемо слабой, принимая во внимание сложности операционной деятельности в условиях закрытых границ. Тем не менее, компании удалось получить положительную EBITDA за счет сокращения и максимальной оптимизации расходов. В базовом сценарии мы прогнозируем начало возобновления международных авиаперевозок в середине осени, однако отмечаем риски задержки сроков из-за новых вспышек коронавируса в отдельных регионах мира. На фоне ожиданий по восстановлению авиаперевозок и открытия границ оставляем рекомендацию «покупать», с целевой ценой 88 руб. за акцию, потенциал доходности +26% к текущей цене.

ЛУКОЙЛ (ДЕРЖАТЬ): результаты 4 кв. 2020 г. разочаровали, но делаем ставку на улучшение в этом году - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результат компании слабее, чем ожидалось. Тем не менее, восстановление цен на углеводороды в 2021 г. окажет поддержку финрезультату ЛУКОЙЛа в 2021 г., что повлияет на рост дивидендов. По нашим оценкам, акционерам можно будет рассчитывать на 450 руб./акцию, что дает доходность 7,3% к текущим ценам. Мы оцениваем отчетность ЛУКОЙЛа умеренно негативно, однако на долгосрочную перспективу рекомендуем «держать» бумаги компании. Улучшение ценовой конъюнктуры в 2021 г. и некоторые послабления в части соблюдения соглашения ОПЕК+ обусловят наращивание ключевых финпоказателей компании. При этом ЛУКОЙЛ – это компания с понятной стратегией развития, очень низкой долговой нагрузкой и недорогая по сравнительным мультипликаторам. Наша рекомендация – 6435 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»