«Фридом Финанс»: Акции Татнефти продолжают отыгрывать отставание от широкого рынка

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На фоне продолжающейся консолидации цен на нефть вблизи годовых максимумов индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,7%, следуя за котировками американских фондовых площадок.

Конгресс США накануне проголосовал за программу экономического стимулирования в объеме $1,9 трлн. Бюджетное управление Конгресса (СВО) считает, что рост дефицита бюджета и госдолга в связи с принятым законом будет относительно плавным. Постепенное наращивание долговой эмиссии низкодоходных активов замедлит переток капитала из акций в облигации и уменьшит среднесрочные риски для инвестиций в высокодоходные инструменты.

В лидерах роста после заявления президента Путина о том, что ГМК выполнил свои обязательства перед государством в отношении устранения последствий аварии на ТЭЦ-2 в Норильске, акции Норникеля и РУСАЛа. Новость свидетельствует об улучшении информационного фона вокруг компании. Одновременно с этим повышается дефицит на ключевых рынках сбыта Норникеля. Одной из причин этого стало ЧП на одном из принадлежащих ему рудников в начале марта, после чего работа площадки была приостановлена. Регуляторное давление на бизнес добывающих компаний ухудшает их инвестиционные возможности и усиливает дисбаланс между спросом и предложением.

Поддержку акциям Татнефти оказало сообщение о том, что нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО планирует увеличить объем производства на 41%, до 16 млн тонн, в текущем году. Вместе с тем доля нефтепереработки в чистой прибыли Татнефти менее 1%, поэтому влияние реализации планов ТАНЕКО на финансовые результаты компании минимально.

Акции ТГК-1 снижаются в преддверии публикации отчета по МСФО за 2020 год, которая состоится на следующей неделе. Мы считаем пессимизм рынка в отношении результатов компании избыточным. Консенсус-прогноз ее выручки и чистой прибыли предполагает показатели на уровне 2 млрд руб. и 28 млрд руб., что вполне достижимо. Благодаря низким температурам, державшимся этой зимой, в результатах компании не исключены приятные для инвесторов сюрпризы. Кроме того, менеджмент ТГК-1 может улучшить среднесрочные прогнозы операционных показателей.

Чистая прибыль TCS Group бумаги, которой также оказались в списке лидеров снижения, немного недотянула до общерыночных ожиданий, которые нам кажутся завышенными с учетом ряда макроэкономических и иных факторов. Дополнительный негатив связан с тем, что менеджмент TCS решил отложить выплату дивидендов за 2020 год, так как намерен сосредоточиться на реализации «как на органического, так и неорганического роста». Если компания конкретизирует свои планы, рынок может отозваться на них покупками, особенно позитивно будут восприняты намерения банка в отношении сделок M&A.

До конца текущей сессии ожидаем продолжения умеренно позитивной динамики на российском рынке при поддержке внешнего фона и стабильных цен на нефть. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3440-3520 пунктов. Целевые диапазоны для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,35-74,20 и 87,15-88,65 соответственно.