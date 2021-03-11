«Фридом Финанс»: В фокусе снова доходности трежерис

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 10 марта большинство американских фондовых площадок завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,60%, до 3899 пунктов, Dow Jones прибавил 1,46%, а NASDAQ опустился на символические 0,04%. Десять из входящих в индекс широкого рынка 11 секторов показали положительную динамику. Исключением стали акции ИТ-компаний, которые снизились на 0,40% после резкого скачка в среду. Лидерами роста стали циклические сектора энергетики, добычи, обработки, а также промышленная и финансовая отрасли.

Технологический гигант Oracle (ORCL: -0,7%) представил квартальные результаты на уровне ожиданий. Инвесторов немного разочаровал гайденс компании.

Продуктовый ретейлер United Natural Foods (UNFI: +18,2%) отчитался лучше консенсуса, дав оптимистичный прогноз на 2021 год.

Clean Energy Fuels (CLNE: +15,2%) продемонстрировал сильные квартальные результаты и анонсировал сотрудничество с BP в сегменте природного газа.

Сегодня мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать положительную динамику благодаря стабилизации ставки по десятилетним трежерис на уровне 1,52%. Однако акции «роста» после ралли накануне на фоне снижения ставок по бондам не сохранили моментум. Кроме того, есть основания полагать, что акции «стоимости» продолжат выигрывать по мере снятия противоэпидемических ограничений. В то же время переток капитала в бумаги циклических секторов поддерживается позитивной риторикой по поводу дальнейшего стимулирования, ускорением процесса вакцинации и сильными результатами компаний.

Как и ожидалось, 10 марта палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирования в объеме $1,9 трлн. Принятый закон 12 марта должен подписать президент. Фокус внимания постепенно смещается на индустриальную реформу. Главная задача на сегодня состоит в оптимальном распределении выделенного на ее проведение фондирования.

Индекс потребительских цен за февраль продемонстрировал неоднозначные результаты. Общий ИПЦ повысился на 0,4% после 0,3% месяцем ранее, совпав с прогнозом. Базовый ИПЦ вырос лишь на 0,1% при консенсусе 0,2%.

Азиатские фондовые площадки закрылись в плюсе. Китайский CSI 300 повысился на 2,49%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,65%, японский Nikkei 225 вырос на 0,60%. Европейский EuroStoxx 50 поднялся на 0,33%.

Аппетит к риску умеренный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 1,52%. Фьючерс на нефть марки Brent растет до $69. Золото дорожает до $1738.

Мы ожидаем, что в ходе предстоящих торгов S&P500 протестирует уровень 3930 пунктов.

11 марта выйдут еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США (прогноз: 725 тыс. против 745 тыс. неделей ранее).

Сегодня за четвертый квартал 2020 года отчитается провайдер облачных SaaS-решений для документооборота DocuSign (DOCU). Консенсус-прогноз FactSet предполагает рост выручки на 48,4% г/г, до $408 млн, на уровне верхней границы гайденса, при повышении non-GAAP EPS на 83%, до $0,22. Однако сильные результаты окажут лишь кратковременный положительный эффект на акции DOCU, если на фоне повышения ставок трежерис инвесторы продолжат предпочитать облачным компаниям, достигшим беспрецедентно высоких оценок, традиционных разработчиков ПО и производителей «железа» из топ-50 акций «стоимости».

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 82 из 100, по-прежнему отражая участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Обеспокоенность в отношении негативных последствий пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор MACD близок к переходу на положительную территорию. В случае преодоления сопротивления на уровне 3930 пунктов восходящее движение способно ускориться.