ПСБ: Финансовые результаты Аэрофлота по итогам 2020 года

Аэрофлот в среду представил финансовые результаты по МСФО по итогам 2020 года. Результаты показали ожидаемое падение основных финансовых и операционных показателей. Компании удалось сохранить положительную EBITDA, а ее рентабельность удержать на уровне 8,9%.

Пандемия и ограничительные меры существенно снизили операционные показатели Аэрофлота в 2020 году. Пассажирооборот авиакомпании снизился на 56% г/г (против -65% г/г в среднем по миру), а пассажиропоток на 50% г/г. Занятость кресел показала относительно сдержанное снижение: -12 пунктов на МВЛ и -9 пунктов на ВВЛ.

Выручка Аэрофлота по итогам 2020 года снизилась на 55 % г/г, до 302 млрд руб. Падение выручки вызвано сокращением перевозок пассажиров на 50% г/г. Приостановка международных рейсов сдерживает восстановление на внутренних перевозках за счет снижения трансфертных пассажиров. Падение доходов от перевозки и обслуживания пассажиров было частично компенсировано увеличением выручки от грузовых перевозок на 39% г/г, до 26,8 млрд руб., а их доля выросла с 2,8% до 8,9%.

Операционные расходы за исключением авиационного топлива в 2020 году снизились на 25,7% г/г. Наибольшее сокращение произошло в статьях расходов на заработную плату (-29% г/г) и обслуживание судов (-50%). Расходы на авиационное топливо снизились на 59% г/г, до 77,5 млрд руб., что объясняется снижением объема перевозок, дальности полетов, а также уменьшением средних цен на авиакеросин (в среднем до 15-20% г/г).

Скорректированная EBITDA Группы составила 27 млрд руб. (-87% г/г). Такой результат обусловлен получением высокого операционного убытка (-92 млрд руб.). Но при этом компании удалось сохранить положительную рентабельность бизнеса (8,9%) за счет масштабного сокращения и оптимизации расходов.

Денежные средства на конец 2020 года составили 94 млрд руб. и сформированы от привлеченных средств в результате дополнительной эмиссии в октябре 2020 года, а также кредитными линиями. Мы полагаем, что текущих денежных средств компании будет достаточно, даже в случае сохранения на прежнем уровне объемов перевозок до середины 2022 года.

С учетом сохранения текущих темпов вакцинации и снижения темпов заболеваемости, начало возобновления международных авиаперевозок можно ожидать в середине осени. Международные перевозки являются наиболее рентабельным сегментом бизнеса, что окажет положительное влияние на финансовые результаты группы.

Показатели перевозок на ВВЛ в августе-сентябре 2020 года уже достигали докризисных уровней. Полагаем, что темпы роста сохранятся и в этом году, в том числе за счет развития внутреннего туризма. Во втором квартале 2021 года ожидаем сильный рост темпов авиаперевозок за счет низкой базы 2020 года.

Акции компании сохраняют дисконт в цене в размере 20-25% по мультипликаторам EV/SALES и EV/EBITDA к публичным компаниям развивающихся и развитых рынков. После стабилизации ситуации с авиаперевозками, акции компании будут стремиться компенсировать данное отставание.

Рынок может начать закладывать осеннее восстановление пассажиропотока уже летом, что станет драйвером роста стоимости акций. С учетом всех вышеперечисленны факторов, умеренно-оптимистично смотрим на бумаги компании и оставляем рекомендацию «покупать» с целевой ценой 88 руб. за акцию.

(See attached file: 2021-03-11 Аэрофлот-Годовая отчетность.pdf)

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