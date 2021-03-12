«Фридом Финанс»: В лидерах роста – бумаги Русала

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Зарубежные площадки сегодня по большей части в зеленой зоне. Американские индексы перед открытием основной сессии сигнализируют о продолжении ралли: фьючерсы на Nasdaq в плюсе более чем на 1,5%. В Европе также преобладает позитив: основные биржи провели день в состоянии роста и завершают его на 0,3-0,5% выше уровня предыдущего дня. В Азии сессия прошла в условиях преобладающего роста: подъем в индексах составил от 0,5% до 2,3%. В сегменте развивающихся стран средний рост индексов превысил 2%.

Нефть тоже уверенно идет вверх к своим локальным высотам. Brent под вечер торгуется около $68, а в течение дня превышал $69. Драйвером для котировок послужили прогнозы ОПЕК о росте глобального спроса на 100 тысяч баррелей в сутки относительно прежней оценки, или +5,9 млн баррелей относительно среднедневного уровня 2020 года. Дополнительной поддержкой послужила статистика по пособиям из США – показатель вышел на годовой минимум: число новых безработных выросло всего на 712 тысяч против ожидаемых 754 тыс.

Все это позволило российскому рынку тоже расправить плечи. РТС приблизился вплотную к 1500 пунктам и вплотную торгуются около своих двухмесячных максимумов. Несмотря на конец недели, нельзя исключать, что завтра будет обновлен постковидный пик (прежний составил 1509 пунктов). Впрочем, в базовом сценарии рынок все же отойдет ближе к 1480 пунктам, чтобы немного остыть.

Рублевый индекс Мосбиржи следует за РТС на фоне нейтрально торгуемой национальной валюты. Индикатор прибавляет около 1% и тоже находится вблизи пиков этого года. В пятницу преобладающий сценарий: рост рынка в диапазон 3500-3550 пунктов. Индекс вполне может закрепиться на новых исторических максимумах.

Рынок сегодня растет достаточно равномерно. В лидерах – бумаги Русала (+3,4%). Котировки взяли новую высоту 42970, но к вечеру отошли чуть ниже. Акции дорожают в отсутствие значимых новостей, что указывает на возможность скорой коррекции. На ближайших сессиях бумага будет стремиться ближе к 42000 за штуку.

Заметно теряют в цене акции М.видео (-3,%). Сегодня было объявлено о цене дополнительного размещения акций – ниже рынка, на уровне 725-740. К вечеру М.видео торгуется около 760 за штуку. Эта цена может быть интересна для покупки на средний срок. Возврат к 800 возможен до конца месяца. Это дает потенциал более 5%.

Рубль сегодня не показывает выдающейся динамика. Доллар и евро дорожают всего на несколько копеек по отношению к закрытию среды. Пятницу, вероятнее всего, встретим с долларов немногим выше 74 и евро ниже 88.