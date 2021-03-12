ИАЦ «Альпари»: На рынке новая серия ралли

Российский фондовый рынок в четверг снова в зоне ралли. Внешний фон вполне к этому располагает, тени санкций все давно забыты, нефть снова в плюсе.

Индекс МосБиржи поднялся к 3504 пунктам. К этому рубежу рублевый индикатор равно пробовал подпрыгнуть, и наконец получилось. Что дальше? Вероятно, в случае сохранения позитивных рыночных настроений индекс двинется к 3525 пунктам, однако в пятницу не исключаема и фиксация прибыли тоже. Индекс РТС вырос к 1502 пунктам и готов торговаться в диапазоне 1480-1510 пунктов.

Сегодня в фаворитах спроса акции «Лукойла», которые восстанавливаются после вчерашней распродажи. Бумаге нужно закрепиться выше 6265 руб., чтобы позже повторно протестировать локальный максимум на 6405 руб.

Акции компаний нефтегазового сектора, в принципе, чувствуют себя неплохо на фоне новой волны роста цен на сырье и возвращения барреля Brent выше $68,80.

Под давлением торгуются бумаги «ПИКа» и «М.Видео», которые стандартно идут против рынка, а также акции «ТМК» после новостей о покупке пакета акций ЧТПЗ.

Среди корпоративных новостей сегодня обратили на себя внимание данные об анонсе TCS дивидендов за четвертый квартал и решение банка приостановить дальнейшие выплаты. Компания намерена оценить потенциал и органического, и неорганического роста, поэтому временно берет паузу. Это не понравилось инвесторам.

Доллар США вечером в четверг движется умеренно и стоит 73,46 руб., сохраняя за собой проторгованный, но неинтересный диапазон 73,50-74,50. Евро торгуется по 87,73 руб., что неплохо, но пока не может далеко уйти от рубежа 88,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»