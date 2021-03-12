ПСБ: Финансовые результаты ГЭХ по итогам 2020 года

Компании ГЭХ представили финансовые отчеты по итогам 2020 года по МСФО, которые в целом оказались на уровне ожиданий рынка. Компании продемонстрировали снижение выручки на фоне сокращения выработки электроэнергии и слабой ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ), однако оптимизация операционной деятельности позволила повысить рентабельность.

Выручка Мосэнерго за отчетный период составила 146,4 млрд руб. (-6,2% г/г), EBITDA – 30,5 млрд руб. (+23,9% г/г), чистая прибыль – 8,0 млрд руб. (-16,2% г/г).

Выручка ТГК-1 за отчетный период составила 88,9 млрд руб. (-8,6% г/г), EBITDA – 21,9 млрд руб. (-2,5% г/г), чистая прибыль – 8,3 млрд руб. (+3,3% г/г).

Выручка ОГК-2 за отчетный период составила 120,7 млрд руб. (-10,3% г/г), EBITDA – 31,6 млрд руб. (+1,2% г/г), чистая прибыль – 13,3 млрд руб. (+10,3% г/г).

Снижение выручки компаний ГЭХ обусловлено сокращением выработки и падением цен на электроэнергию на оптовом рынке на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из-за высокого притока воды в водохранилища.

При этом Мосэнерго и ОГК-2 продемонстрировали положительную динамику EBITDA. В Мосэнерго ключевое влияние на EBITDA оказало сокращение резервирования средств под обесценение активов по сравнению с 2019 годом. ОГК-2 снизила выработку электроэнергии неэффективным оборудованием, что позволило увеличить операционную рентабельность и продемонстрировать положительную динамику EBITDA. ТГК-1 также оптимизировала операционную деятельность, что позволило добиться умеренного снижения EBITDA.

В Мосэнерго отрицательное влияние на чистую прибыль оказало увеличение процентных расходов по кредитам и займам в 9,7 раз - до 1,2 млрд руб. В ОГК-2 наряду с ростом операционной рентабельности позитивное влияние на чистую прибыль компании оказало снижение расходов по кредитам и займам на 34,8% - до 2,5 млрд руб. Чистая прибыль ТГК-1 выросла умеренно на фоне слабой конъюнктуры рынка.

Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и обусловлены как слабой конъюнктурой рынка, так и оптимизацией операционной деятельности в компаниях. Ожидаем, что на дивиденды будет направлено 50% от чистой прибыли по МСФО, что обеспечивает привлекательную доходность для акций ТГК-1 и ОГК-2 на уровне 9,5% и 7,7% соответственно, в то время как для Мосэнерго доходность складывается на уровне 4,6%.

На 2021 год мы ждем улучшения показателей за счет восстановления рынка электроэнергии. Среди компаний ГЭХ, на наш взгляд, наиболее привлекательно выглядят акции ТГК-1 и ОГК-2 по которым ожидается наиболее высокая дивидендная доходность. Рекомендуем держать акции ТГК-1 с целевой ценой 0,011 руб./акция и ОГК-2 с целевой ценой 0,89 руб./акция.

ПАО «Промсвязьбанк»