ПСБ: Ждем снижения цен на нефть Brent

Ждем снижения цен на нефть Brent. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent немного корректируются после роста практически до 70 долл./барр. накануне. По факту подписания в четверг Дж.Байденом пакета стимулов на 1,9 трлн долл. ждем фиксации прибыли спекулянтами в сырье. Дальнейшая динамика цен не нефть будет определяться в том числе и успехами в вакцинации населения. Последние данные из Европы свидетельствуют о сохранении некоторых проблем в этой области: так, поставки AstraZeneca во 2 кв. ожидаются в два раза ниже запланированных. Из статистики сегодня в фокусе данные по количеству буровых установок в США, которые являются прокси восстановления активности нефтедобытчиков. Сегодня ждем коррекционного снижения Brent к 68-68,5 долл./барр.

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