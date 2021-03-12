ПСБ: Считаем вероятным в течение пятницы увидеть усиление коррекционного настроя на рынках, неплохо подросших на этой неделе

В целом, рубль продолжает двигаться к нижней границе коридора 73-75 руб. – сегодня не исключаем попыток тестирования на прочность данного уровня

Ждем, что индекс МосБиржи попытается развить рост в первой половине дня пятничных торгов, но к концу дня может вернуться в район 3500 пунктов

Сегодня ждем стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней

TCS Group (-) отчиталась за 2020 г. по МСФО - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В 2020 г. общая выручка Группы увеличилась на 21% - до 195,8 млрд руб. При этом позитивным фактором является рост доли направлений деятельности, не связанных с кредитованием, до 37% от выручки и 37% от чистой прибыли Группы; в 2021 г. планируется довести ее до более 40%. Лидерство в сегменте брокерского обслуживания становится одним из ключевых факторов наращивания комиссионных доходов Группы. Вместе с тем, на фоне кризиса Тинькофф был вынужден притормозить кредитование (прирост нетто-портфеля за год +14% vs +66% в 2019 г.) и увеличить резервирование (COR вырос с 8% до 10%). На наш взгляд, приостановка выплаты дивидендов должна позитивно отразиться на долгосрочных темпах роста компании, а ожидаемый выкуп ГДР поддержит котировки.

Прирост EBITDA Северстали (ДЕРЖАТЬ) к 2024 г. без учета макрофакторов составит 1,2 млрд долл. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем планы компании. Северсталь по сути сфокусируется на трех ключевых драйверах роста: рост рентабельности за счет увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение объемов производства стали и сырья, а также снижение затрат. Капитальные затраты на 2021 г. составят 1,35 млрд долл., на 2024 г. - 800 млн долл.

ПАО «Промсвязьбанк»