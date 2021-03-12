ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи может завершить торги у отметки 3500 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера на мировых рынках доминировали позитивные настроения. Возврат спроса на hi-tech привел к активному восстановлению технологического NASDAQ Composite (+2,5%), отыгравшему просадку с начала марта, а также обновлению индексом S&P500 (+1,0%), вслед за Dow Jones IA (+0,6%), исторических максимумов. Способствовали улучшению настроений как стабильность «длинных» долларовых ставок (доходность 10-летних UST оставалась у отметки 1,5%, отступив от пиков года), так и неожиданно неплохие недельные данные по рынку труда в США.

Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе упали сильнее ожиданий и составили 712 тыс., - минимум с ноября. Поддержку общерыночному сантименту оказало и подписание Президентом США Дж. Байденом долгожданного закона о запуске масштабных стимулов объемом 1,9 трлн долл. На этом фоне товарные рынки подросли, а индекс развивающихся стран MSCI EM прибавил 2,5%, впервые за неделю заметно опередив индекс развитых стран (MSCI world: +1,1%).

Утром в пятницу на глобальных рынках сохраняется оптимизм, однако мы видим риск его ослабления. Хотя азиатские рынки растут, отыгрывая позитивное закрытие торгов в США, и в слабом инерционном «плюсе» фьючерс на индекс S&P500, фьючерс на NASDAQ Composite снижается, указывая на риск спада спроса на hi-tech. Под умеренным давлением и цены на сырьевые активы. Мы связываем охлаждение глобальных рынков с возобновлением роста доходности 10-летних UST, угрожающей переписать максимумы на перспективах более активного размещения госдолга, необходимого для финансирования стимулирующей программы. И не исключаем ухудшения в течение дня настроений на рынках, неплохо подросших на этой неделе.

Индекс МосБиржи в четверг преодолел «круглую» отметку 3500 пунктов, чему способствовало заметное улучшение внешнего фона, вернувшее к активному росту «фишек» нефтегазового сектора и усилившее покупки «идейных» бумаг в металлургическом и финансовом секторах, а также hi-tech. В лидеры роста вышли акции РусАла (+5,9%), обновившие многолетние максимумы на фоне высоких цен на алюминий, TCS Group (+4,0%) и Яндекса (+4,2%). Лукойл (+3,4%) сумел отыграть просадку предыдущего дня и обновить максимум с февраля прошлого года. В выраженных аутсайдерах – акции М.Видео (-4,3%) на фоне SPO по цене ниже рынка.

Сегодня, учитывая более сдержанную динамику глобальных рынков и фактор конца недели, мы не исключаем ослабления покупок на российском рынке акций, уверенно смотревшегося последние дни. Считаем, что индекс МосБиржи попытается развить рост в первой половине дня пятничных торгов, но к концу дня может вернуться в район 3500 пунктов.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

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