Доллар рискует оказаться под уровнем 73 руб.

В четверг, 11 марта, по итогам дня рубль укрепился к доллару и британцу. Пара доллар/рубль снизилась на 0,41%, до 73,30 руб., фунт/рубль - на 0,04%, 102,53 руб. пара евро/рубль повысилась на 0,17%, до 87,89 руб.

Рубль укрепился к доллару США на фоне повышения нефтяных котировок, а также ослабления доллара на глобальном валютном рынке. Росту цен на нефть способствуют решение ОПЕК+ сохранить добычу нефти на апрель, а также смягчение ограничений от пандемии и одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн.

Сегодня утром на торгах в Азии баррель Brent стоит $69,50. Основные валюты торгуются в минусе. Учитывая, что сегодня пятница, перед выходными рубль может закрыться в минусе. Так сложилось, что из-за санкционных рисков участники рынка боятся оставаться в российской валюте на выходные.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублю. За один доллар дают 73,41 руб. Техническая картина остается на стороне рубля. Покупателям достаточно сломить уровень 73,30 руб. как его укрепление к доллару ускорится. Ближайший целевой уровень находится на уровне 72,50 руб.

Фондовый рынок

В четверг торги на российском рынке завершились ростом. Индекс МосБиржи составил 3508,51 пункта (+1,31%), индекс РТС - 1505,22 пункта (+1,73%). Индексы повышались на фоне укрепления российской валюты и повышения нефтяных котировок. Дополнительную поддержку наш рынок получал от повышения индекса SP500. А он от сообщения, что Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн.

На торгах в Азии фьючерсы на российские индексы торгуются в плюсе. Есть все основания, что сегодня они буду пробивать свои сильные уровни сопротивления (РТС – 1508, Мосбиржи – 3520) и обновлять максимумы. Для продолжения ралли индексов рублю нужно пройти уровень 73,30 руб. за доллар, а нефти преодолеть отметку $70 за баррель Brent.

Нефть: покупатели готовы к штурму уровня 70 долларов за баррель

В четверг, 11 марта, торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 2,01%, до $69,53. Росту котировок в последние дни способствовали ослабление доллара США на Форекс, рост фондовых индексов, а также ожидания снятия ограничений от пандемии и восстановление мировой экономики. ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть в 2021 году на 0,22 млн баррелей в сутки (б/с), до 96,3 млн б/с.

Также нефтяной рынок получил поддержку от одобрения Палатой представителей Конгресса США нового пакета мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн. Байден должен подписать проект в пятницу.

В пятницу, 12 марта» на торгах в Азии баррель Brent стоит $69,50. Цена восстановилась на 62% к падению с $71,34 до $66,48. Покупателям ничего не мешает чтобы закрепится выше психологического уровня $70 за баррель Brent. К закрытию торгов сегодня ожидается повышение цен до $70,50.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»