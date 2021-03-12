ПСБ: Рынок рублевых облигаций остается под давлением продавцов из-за высокой инфляции

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,73% годовых (+4 б.п.). Давление на рынок оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции. По данным Росстата, за период с 1 по 9 марта рост потребительских цен в годовом сравнении составил 5,8% (5,7% в феврале). Это превышает прогноз ЦБ, озвученный на февральском заседании. Регулятор прогнозировал максимальное значение инфляции 5,5% в марте-апреле. Существенное превышение 4% таргета по инфляции формирует ожидания повышения ключевой ставки выше нейтрального диапазона 5 – 6% годовых. В опубликованном интервью Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБР прогнозирует повышение ставки в диапазон 5 — 6% в течение трех лет, при этом не исключает сценарий повышения ставки до нейтрального уровня уже в этом году.

Внешний фон для рынка рублевых облигаций вчера складывался позитивно. Доходность локальных облигаций развивающихся стран (Бразилии, Мексики, Индонезии, Колумбии) снижались на 2-10 б.п., отыгрывая стабилизацию доходности UST-10 в диапазоне 1,50 – 1,55%, а также утверждение нового пакета бюджетных стимулов в США на 1,9 трлн долл. ЕЦБ вера сохранил базовые ставки и пообещал ускорить темпы покупки облигаций, чтобы сдержать рост доходности и удорожание заимствований для экономики. Такая риторика способствовала снижению доходности облигаций европейских стран на 3-10 б.п.

Сегодня ждем стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней.

Дмитрий Монастыршин

Главный аналитик

ПАО "Промсвязьбанк"