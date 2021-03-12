«Фридом Финанс»: Аэрофлот ждет восстановления трафика через год

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладал рост. Индекс РТС впервые за месяц достиг психологически важной отметки 1500 пунктов. В лидерах роста остались акции RusAl (+4,80%). В список аутсайдеров попали бумаги М.видео (-4,06%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Аэрофлот (+0,11%) ожидает восстановления рынка через год. По мнению компании, на докризисный объем удастся выйти в 2022-м. При этом не исключается, что международный трафик будет ниже. Компания сократила число рейсов и не планирует их возобновлять. Однако события развиваются стремительно, летом могут быть открыты европейские туристические направления. Если это произойдет, то, учитывая прогноз, предполагающий уменьшение заболеваемости COVID-19 на фоне вакцинации, к декабрю можно ожидать восстановления трафика на 80%. О возвращении объема перевозок к доковидным отметкам речь не идет, так как бизнес сократил перемещения сотрудников за счет перевода их на дистанционный режим работы.

ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть. По новым расчетам, спрос будет равен 96,3млн баррелей в сутки, что всего на 0,1 млн баррелей выше предыдущей оценки. Котировки нефти отреагировали на эти данные ростом. Однако дефицит, который в текущем квартале составляет около 1,6 млн баррелей в день, не вырастет. Ожидания усиления спроса уже учтены ОПЕК+ при принятии решения оставить без изменений лимиты добычи на месяц. Ее увеличение быть согласовано в мае, если цена на нефть удержится выше $70 за баррель.

Ожидаем разнонаправленное движение котировок. Внешние площадки демонстрируют рост. При сохранении позитивной динамики на них основные индексы способны обновить предыдущие максимумы. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,0-74,0. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3500-3550 пунктов.