«Открытие»: Индекс МосБиржи в четверг победил сильный уровень 3500 п.

Михаил Шульгин, эксперт «Открытие Resеarch».

Индекс МосБиржи по итогам торгов в четверг, 11 марта, вырос на 1,31% до 2508,51 п. Закрытие произошло на новом историческом максимуме. При этом абсолютный пик, достигнутый 12 января на уровне 3520,66 п. пока остается непревзойденным. Объем торгов в основной секции составил 82 млрд рублей по сравнению с 102 млрд рублей в предыдущий торговый день. Технически закрытие на пике дня является позитивным сигналом для будущих торговых сессий. Однако смущает, что рост реализован на объеме, который ниже объемов при падении недавних сессий. Индекс РТС упал на 0,15% до 1479,57 п.

Семь отраслевых индексов выросли по итогам дня. Транспортный сектор единолично продемонстрировал погружение в красную зону (-0,4%). Акции НКХП (вес в секторе 1,9%) стали лидерами снижения в отраслевом индексе. Транспортный индекс с начала марта символически снижается на 0,03%, с начала года растет на 1,7%. Металлурги в четверг стали лидерами роста (+1,46%). Здесь драйвером выступили бумаги «Русала» (вес в отраслевом индексе 5,8%), подскочившие в цене более чем на 5%. Если не считать подешевевший на 0,9% Petropavlovsk, то все компоненты индекса «Металлов и добычи» продемонстрировали рост. Промышленные металлы на бирже в Лондоне подорожали в четверг, драгоценные металлы в лице золота (-0,13% на 19:15 мск до $1725/унц.) и серебра (-0,7% до $26/унц) были под давлением.

Из 45 акций индекса МосБиржи 33 подорожали и 12 потеряли в цене. Акции «Лукойла» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса. Напомним, в среду «Лукойл» оказал наибольшее давление на индекс МосБиржи после публикации отчетности по МСФО за 2020 г. Акции «РусАла» продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+5,5% на 18:50 мск) и обновили максимум с осени 2017 г. Вчера акции компании также были лидерами роста среди индексных бумаг.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 16,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 50,8 трлн рублей. Индекс на 0,3% ниже своего 52-недельного максимума, который был сформирован 12 января 20201 года. Таким образом, индекс МосБиржи вырос за 52 недели на 41%. Для сравнения: панъевропейский индекс EuroStoxx 600 за тот же промежуток вырос на 27%.

Текущая неделя является пиковой с точки зрения сезона корпоративной отчетности в России.

ТГК-1

Компания в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 3,3% г/г до 8,253 млрд рублей. Выручка ТГК снизилась на 8,6% г/г до 88,889 млрд рублей. Показатель EBITDA сократился на 2,51% и составил 21,935 млрд рублей. Операционная прибыль снизилась на 10,9% до 10,824 млрд рублей. В 4 квартале 2019 года у компании были значительные разовые списания, что негативно отразилось как на итоговой EBITDA, так и на чистой прибыли. При этом 4 квартал 2020 года ТГК-1 уже отработала в штатном режиме. В результате, год, который должен был оказаться провальным, в целом получился на уровне 2019 года. Исходя из опубликованных данных, дивиденд за 2020 год может составить 0,00107 руб. на акцию, отметил сегодня главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому фондовому рынку Алексей Павлов.

«Тинькофф»

TCS Group в 4 квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 12% г/г до 12,3 млрд рублей, выплатит дивиденды по итогам 4 квартала в размере $0,24 на акцию. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 25 марта 2021 года. При этом TCS Group объявила о планах временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года.

С точки зрения чистой прибыли 2020 год стал рекордным для TCS Group Holding, а вот результат 4 квартала оказался чуть хуже, чем в 3 квартале. Рост кредитного портфеля был относительно скромным, особенно учитывая результат 2019 года, когда темпы превысили 60%. Впрочем, TCS планирует исправиться и в текущем году нарастить кредитование более чем на 30%, а также получить прибыль по МСФО на уровне не менее 55 млрд руб. При этом пауза в дивидендных выплатах может быть связана как с необходимостью наращивания капитала для органического роста, так и с возможными M&A сделками в рамках развития своей экосистемы. В любом случае группа всегда славилась не дивидендами, а высокими темпами роста, так что вряд ли такое решение окажет сильное негативное влияние на инвестиционный кейс TCS Group Holding.

«Мечел»

Компания также поделилась с инвесторами своими финансовыми результатами по итогам 2020 г. Показатель EBITDA в 2020 году упал на 23% г/г до 41,1 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 15% против 18% годом ранее. Консолидированная выручка «Мечела» снизилась на 8% г/г до 265,5 млрд рублей, операционная прибыль — на 42% г/г до 19,9 млрд рублей. Прибыль, приходящаяся на акционеров, сократилась в 3 раза и составила 0,8 млрд рублей.

Снижение выручки и EBITDA в 2020 году стало в первую очередь следствием падения цен на угольную продукцию и сокращением отгрузки. При этом EBITDA металлургического сегмента выросла на 9% г/г. На чистую прибыль в течение года негативно влияло формирование курсовых разниц по валютному долгу в связи с ослаблением рубля. И если бы не позитивный эффект от продажи Эльгинского проекта, группа закончила бы год со значительным убытком. Исходя из полученной за год прибыли, дивиденды на «преф» «Мечела», на которые по уставу направляется 20% прибыли по МСФО, могут составить 1,16 рубля на акцию. Напомним, что за 2019 год «Мечел» выплачивал 3,48 рубля на привилегированную акцию.

«Белуга Групп»

Чистая прибыль «Белуга Групп» по МСФО за 2020 год выросла на 72% г/г до 2,459 млрд рублей. Выручка «Белуги» выросла на 23% г/г до 63,292 млрд рублей. EBITDA компании увеличилась на 42% г/г до 9,207 млрд рублей. Рентабельность EBITDA выросла до 14,5% с 12,7% годом ранее.

По итогам работы в 2020 году совет директоров «Белуга Групп» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 90 рублей на одну акцию. Годовое собрание акционеров пройдет 22 апреля 2021 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен по данным на 30 марта, а список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить по данным на 6 мая.

Финансовые результаты группы выросли в первую очередь из-за увеличения отгрузок алкогольной продукции, а также расширение собственной розничной сети «ВинЛаб». Ее доля в совокупной выручке превысила треть по итогам 2020 года. Продуктовый бизнес «Белуга Групп» не является стратегически важным и, видимо, будет постепенно сокращаться. Так, в марте текущего года была закрыта сделка по продаже двух птицефабрик в Саратовской области. С учетом 10 руб. на акцию по итогам I полугодия совокупный дивиденд за 2020 год составит 100 руб. на акцию, что дает

Внешний фон

Позитивная европейских фондовых площадок нашла достойное продолжение на Wall Street. Американские акции обновили рекордные уровни благодаря возобновлению спроса на бумаги технологических компаний. Технологические гиганты США наиболее сильно ощущают давление в те моменты, когда доходность облигаций Казначейства США растет. Однако доходности трежерис демонстрируют признаки стабилизации, что на фоне приближающегося пакета помощи в размере $1,9 трлн возвращает интерес технологическому сектору.

В индексе S&P 500 (+1,4%) среди 505 компонентов более 400 дорожали. Индекс Nasdaq прибавлял порядка 2,5%.

Более сильное, чем ожидалось, снижение числа заявок на пособие по безработице укрепило надежды на восстановление рынка труда. На прошлой неделе за пособием обратилось меньшее количество американцев, чем ожидалось, поскольку улучшение ситуации с коронавирусом позволяет открыться большему количеству сегментов экономики.

Доходность облигаций еврозоны упала в четверг после того, как ЕЦБ сообщил, что будет проводить экстренную скупку облигаций значительно более высокими темпами в течение следующего квартала, чтобы бороться с недавним ростом доходности бондов. Сей факт также позитивно сказался на аппетите инвесторов к рисковым активам.