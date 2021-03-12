«Фридом Финанс»: Рекомендация менеджмента Нижнекамскнефтехима по дивиденду не разочарует инвесторов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,5% на фоне консолидации американских фондовых площадок после активного роста накануне и умеренного снижения цен на нефть.

Инвестсообщество позитивно настроено в отношении принятия новых программ бюджетного стимулирования в США. В то же время уровень цен на нефть значительно опережает прогнозы темпа повышения спроса. Кроме того, рост нефтяных котировок в 50 раз опережает годовую инфляцию в США, что создает потенциал для неблагоприятной для рынка ответной реакции регуляторов. Поддержку ценам на энергоносители оказывают по-прежнему достаточно жесткие ограничения добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также монетарные факторы. В то же время риски для этого сегмента усиливаются.

В числе аутсайдеров вновь бумаги М.видео. Структура группы Сафмар уведомила М.видео, что в ходе SPO разместила 24,3 млн акций ретейлера по 725 руб. за единицу, что ниже их рыночной цены. За последние дни акции компании потеряли 15%, и это приблизительно соответствует нижней границе диапазона возможного негативного пересмотра их справедливой стоимости.

Рост демонстрируют бумаги Нижнекамскнефтехима. Совет директоров компании сегодня обсуждает размер дивиденда за 2020 год. Доходность дивидендов Нижнекамскнефтехима в 2018-2019 годах существенно превышала средний для отечественных эмитентов уровень, поэтому рынок оптимистично настроен в отношении выплат за ушедший год. Не исключено, что рекомендация менеджмента по дивиденду не разочарует инвесторов. В четвертом квартале 2020 года производство основных видов продукции Нижнекамскнефтехима увеличилось по сравнению с объемами 2019 года. В первом полугодии текущего года выручка компании, по нашим прогнозам, может достичь 80 млрд руб., во втором — 90 млрд руб., что соответствует диапазону значений этого показателя в 2016-2019 годах.

Позитивная динамика на сырьевых рынках будет способствовать продолжению роста отечественных фондовых площадок в эту пятницу. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3450-3550 пунктов. Целевые диапазоны для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,20-74,15 и 87,40-88,80 соответственно.