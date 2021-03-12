«Фридом Финанс»: ИТ-сектор снова демонстрирует рост

Анна Пильгунова, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 11 марта американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 1,04%, до 3939 пунктов, Dow Jones прибавил 0,58%, а NASDAQ вырос на 2,52%. Лидерами вчерашней торговой сессии стали ИТ-компании (+2,12%), сектор циклических потребительских товаров (+1,56%) и сектор коммуникаций (+1,77%). Потери, понесенные компаниями во вторник на фоне роста доходности трежерис до 1,60%, отыграны.

Провайдер облачных SaaS-решений для документооборота DocuSign (DOCU: +5,6%) отчитался выше ожиданий. По мнению FactSet, акции компании имеют потенциал к росту. AMC Entertainment Holdings (AMC: +4,4%) продемонстрировал рост финансовых результатов и сообщил об открытии большинства развлекательных точек. Vir Biotechnology (VIR: +32,1%) заявила о способности препарата, разработанного с совместно с GlaxoSmithKline, снизить смертность и количество госпитализаций в связи с COVID-19 среди взрослого населения на 85%.

12 марта мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать положительную динамику, несмотря на рост доходности 10-летних трежерис до 1,54%. Однако этот позитивный тренд может измениться, поскольку уже сегодня ставка по 10-летним облигациям достигает уровня 1,58%. Переток капитала в бумаги циклических секторов поддерживается благодаря стимулирующим мерам, снятию противоэпидемических ограничений, проведению массовой вакцинации и сильным показателям компаний.

Опубликованные 11 марта данные по американскому рынку труда оказались лучше ожиданий: количество первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю составило 712 тыс. против прогнозируемых ранее 725 тыс. Такое улучшение было обусловлено усилением оптимистических настроений на фоне проводимой вакцинации, ослабления карантинных мер и укрепления макроэкономических показателей.

Вечером 11 марта президент Джо Байден утвердил пакет стимулирования в объеме $1,9 трлн. Как следствие, теперь фокус внимания сместится в сторону обсуждения мер по поддержке промышленного сектора. Сенатор Том Карпер от штата Делавэр выразил уверенность в том, что данное предложение может рассчитывать на поддержку республиканцев, однако риторика, предполагающая более извилистый путь реформы, продолжает набирать обороты.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Китайский CSI 300 повысился на 0,35%, японский Nikkei 225 вырос на 1,71%, гонконгский Hang Seng потерял 2,02%. Европейский EuroStoxx 50 упал на 0,46%. Аппетит к риску умеренный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,54%. Фьючерс на нефть марки Brent колеблется вблизи отметки $69. Золото зафиксировалось на уровне $1723.

Мы ожидаем, что в ходе предстоящих торгов S&P 500 окажется в рамках 3890–3940.

12 марта будут опубликованы данные за февраль по индексу цен производителей (ИЦП), отражающему динамику цен в промышленной отрасли, товарно-сырьевом сегменте и в секторе обработки. Консенсус предполагает рост показателя на 0,5% против 1,3% за прошлый период.

Сегодня квартальную отчетность опубликует китайский производитель солнечных электростанций JinkoSolar (JKS). Участники рынка ожидают восстановления выручки компании до уровня аналогичного периода 2019 года — $1,38 млрд. Консенсус-прогноз по EPS составляет $0,37, что на 73,5% ниже значения, отмечавшегося годом ранее. Мы полагаем, что наибольший интерес инвесторов в предстоящем отчете вызовут данные по темпам роста операционных показателей и долгосрочные прогнозы самой JinkoSolar.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранился на уровне 82 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Обеспокоенность в отношении негативных последствий пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор MACD перешел на положительную территорию, что подтверждает силу «быков». Индекс широкого рынка обновил исторический максимум, но пока не смог уверенно закрепиться на достигнутых уровнях. Учитывая резкий рост S&P 500 на 4,5% за последние пять торговых сессий, краткосрочная коррекция вполне возможна.