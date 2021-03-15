ПСБ: SPO М.Видео прошло по нижней границе диапазона, при этом мы сохраняем положительный взгляд на бумагу

SPO М.Видео прошло по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона. По итогу Группа Сафмар продала 13,5% компании, увеличив Free-float до 24%. Мы по-прежнему положительно оцениваем перспективы М.Видео на рынке БТиЭ и считаем снижение цены - временным фактором, вызванным SPO. Дополнительные 13,5% акций в свободном обращении будут способствовать увеличению ликвидности бумаги при сохраняющейся фундаментальной привлекательности. Сохраняем целевой ориентир в 1029 руб./акцию, рекомендация «покупать».

SPO М.Видео прошло по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона 725-740 руб. за акцию. По итогу Группа Сафмар продала 13,5% компании (снизив свою долю с 73,5% до 60%), выручив 17,6 млрд рублей. Доля акций М.Видео в свободном обращении в результате выросла до 24%.

Организаторами сделки выступили BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и ВТБ Капитал. Остальные акционеры взяли на себя обязательство об ограничении на продажу и ряд других действий c ее акциями на 180 дней с даты завершения предложения.

Ранее Группа отчиталась о росте выручки по итогам 2020 года на 14,4% г/г, до 417,8 млрд руб. благодаря более чем двукратному росту онлайн-продаж (+109% г/г), росту среднего чека и частоте покупок в период пандемии. Также в феврале акции М.Видео были среди лидеров роста во "втором эшелоне" российского фондового рынка, поднявшись на новости о новой дивидендной политике, в соответствии с которой компания планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли. Первые дивиденды в рамках новой политики группа планирует выплатить по итогам работы за 2020 год, таким образом мы ожидаем дивдоходность в 2021 г. около 9%.

Мы по-прежнему положительно оцениваем перспективы М.Видео на рынке бытовой техники и электроники и считаем снижение цены - временным фактором, вызванным SPO. Дополнительные 13,5% акций в свободном обращении будут способствовать увеличению ликвидности бумаги при сохраняющейся фундаментальной привлекательности. Таким образом, мы не пересматриваем целевой ориентир компании в 1029 руб./акцию с учетом выхода с лета на модель маркетплейса, значительных вложений в цифровизацию бизнеса и высокой дивидендной доходности. Потенциал роста 41% к текущей цене, рекомендация «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»