ПСБ: По состоянию на 17:45 по московскому времени индекс МосБиржи прибавляет 0,6%, обновляя исторические максимумы, несмотря на признаки ухудшение внешнего фона

Способствуют повышению рынка сохранение спроса на менее ликвидные акции нефтегазового сектора и точечные, но активные покупки в ряде "идейных" бумаг. Так, в "нефтянке" уверенно растут акции Транснефти (+1,4%), НОВАТЭК (+1,3%), Газпром нефти (+1,1%) и Сургутнефтегаза (+1,3%) при сдержанном откате ключевых "фишек" сегмента. В других секторах отметим обновление исторических пиков TCS Group (+9,2%), подъем курса акций Северстали (+3,2%), получивших импульс к росту от позитивных прогнозов компании на Дне инвестора, состоявшегося в четверг. Сохраняют позитивную динамику бумаги НорНикеля (+1,0%), ТГК-1 (+1,1%), ММК (+1,1%).

Отдельно выделим ралли в акциях ТМК (+29%) на решении Совета директоров компании выплатить финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 руб. на акцию. Двузначная дивидендная доходность (более 12% по текущим ценам), несмотря на разовый характер столь обильных выплат, по нашему мнению, способна вывести бумаги компании в районе 95-100 рублей.

В аутсайдерах акции М.Видео (-3,6%) отступившие к цене вторичного размещения и уже выглядящие привлекательно: сильная просадки при сохранении крепкого фундаментального профиля позволяет рассчитывать на скорое оживление спроса.

В целом рынок пока не готов отступать. Хотя спад спроса на "голубые фишки" и чувствуется, мы не исключаем, что индекс МосБиржи к закрытию сегодняшних торгов может инерционно подрасти и попытается остаться у максимумов дня.

Однако, по нашему мнению, рынок уже несколько перегрет, что ограничивает потенциал развития роста и повышает их чувствительность к вероятному охлаждению интереса к активам развивающихся стран и откату цен на нефть. Весьма естественному в условиях высоких "длинных" долларовых ставок: доходность 10-летних UST сегодня превысила 1,61% и обновила максимумы с начала 2020 года на ожиданиях активного размещения властями США госдолга, необходимого для финансирования принятой программы стимулирования. Мы осторожно смотрим на начало следующей недели, опасаясь ухода индекса МосБиржи "под" отметку 3500 пунктов.

ПАО "Промсвязьбанк"