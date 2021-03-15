«Фридом Финанс»: В начале недели индекс Мосбиржи снова попытается обновить максимум

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

На зарубежных торговых площадках наблюдается фиксация прибыли после нескольких дней роста. Цены на промышленные металлы по индексу Bloomberg Industrial Metals (BCOMIN) теряют около процента. S&P500 корректируется в пятницу после роста на 1% почти до исторических максимумов накануне. В фокусе внимания инвесторов будет сопроводительное заявления после заседания ФРС 17 марта. Стабилизация доходностей Treasures сопутствует росту склонности к риску.

Котировки нефти вновь стремятся к локальным максимумам. Апрельский фьючерс на Мосбирже торгуется вблизи $69,4/баррель Brent. И это несмотря на то, что запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 13,8 млн баррелей по данным Минэнерго страны. Повышательное давление на цены могло оказать резкое сокращение запасов бензина и дистиллятов. Усиливается и спекулятивная составляющая в котировках при поступлении «мягких» сигналов от регуляторов США и Европы.

Российский рынок акций в конце недели смог показать рекордные уровни по индексу Мосбиржи (+0,7% к 18.00), бенчмарк второй раз в этом году обновил исторический максимум. РТС показывает схожую динамику.

Среди голубых фишек выделяются нефтегазовые и металлургические компании: «Северсталь» ао, «ГМК НорНикель», «НОВАТЭК», «Транснефть» ап, «Сургутнефтегаз», «РУСАЛ». Бумаги «ТМК» ао стали лидерами дня, акции в течение двух часов взлетели с 62,3 до 79 руб./ао после сообщения о выплате акционерам по результатам 2020 года 9,67 рубля на акцию. Хуже рынка золотодобывающие компании: «Polymetal», «Полюс» на фоне падения стоимости золота до $1700/тройскую унцию.

Значимых корпоративных событий в пятницу немного. Согласно отчетности «Вертолетов России» чистая прибыль по РСБУ за 2020 год снизилась в 1,5 раза – до 8,71 млрд рублей. Цена облигаций на рынке практически не изменилась. «М.Видео» увеличивает долю акций в свободном обращении до 24% по итогам вторичного размещения. SPO прошло по цене 725 рублей за акцию. Котировки отреагировали падением на 3,4% в первый час торгов и впоследствии консолидировались. Сильной поддержкой выглядит уровень 700 руб./акцию.

Укрепление рубля усиливается котировками нефти (стоимость одного барреля – выше 5000 руб.), успешным привлечением средств в ОФЗ и приближением мартовского налогового периода. По отношению к закрытию предыдущей торговой сессии (73,3 рубля за доллар) российская валюта стабильна. В паре с евро отечественной валюте удалось укрепиться относительно предыдущей сессии, котировки вблизи 87,6 руб./евро. В случае продолжения позитивной тенденции на рынке нефти не исключено преодоление индексом Мосбиржи очередного пика в начале следующей недели. Рубль будет тяготеть к диапазону 72,6-74,5 руб./$ и 87-88,4 руб./евро.