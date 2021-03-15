ИАЦ «Альпари»: Российский рынок бодро вырос за неделю

Российский фондовый рынок закрывает сессию пятницы в плюсе, обновив очередные пиковые значения. Индекс МосБиржи торгуется вечером около 3533 пунктов и при условии сохранения биржевых настроений позитивными может закрепиться в пределах 3500-3545 пунктов. Индекс РТС находится около 1515 пунктов и явно стремится к 1525 пунктам.

За неделю рублевый индикатор вырос на 2,9%, а валютный прибавил 4,3%. Это впечатляющий рост российского рынка.

Потрясающее ралли в пятницу отмечено в акциях «ТМК» после новостей о дивидендах. Совет директоров рекомендовал выплатить за 2020 год дивидендное вознаграждение в размере 9,67 руб. на бумагу. Дата закрытия реестра - 21 апреля, потому на ближайший месяц акции компании явно обеспечены драйвером. Получается, что дивидендная доходность составит около 13-13,3%, что очень неплохо. Такое щедрое вознаграждение никто не ожидал, поэтому акции быстро взлетели в цене.

Бумаги «М.Видео» снижаются после новостей об SPO - это нормальная рыночная реакция, поскольку повторное размещение обычно идет с некоторым дисконтом к цене рынка, ведь нужно заинтересовать покупателей. Чуть позже ситуация в бумаге восстановится. Сейчас бумага идет в диапазон, внутри которого провела декабрь-февраль - 693-742 руб., но если удастся в нем не увязнуть и закрепиться выше 750 руб., останутся шансы на отскок.

Доллар США вечером в пятницу стоит около 73,44 руб., оставляя диапазон колебаний актуальным в пределах 73,20-74,50 руб. Рубль выглядит, конечно, избыточно дорогим, но у него на это есть веские причины: и забравшаяся высоко нефть, и тяга покупателей к риску, и благосклонное отношение к валютам развивающихся экономик в принципе.

Евро торгуется по 87,55 руб., он все дальше уходит от проторгованного диапазона 87,75-91,00 руб., но границы смещать пока не будем: валюта смотрится перепроданной и может быстро восстановиться.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»