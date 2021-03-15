ПСБ: Рубль перейдет в консолидацию

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



– Сегодня перед открытием основной сессии на Московской бирже для рубля сложился позитивный внешний фон. Поводом к покупкам в национальной валюте выступит ситуация на рынке энергоносителей, где, после некоторого снижения в пятницу, ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует позитивную динамику, вновь предпринимая попытки преодолеть отметку 70 долларов за баррель. При этом умеренное ослабление валют развивающихся стран сдержит рост рубля.

На таком фоне ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам, что в ходе торгов позволит паре доллар/рубль удержать позиции в диапазоне 73-73,5 рубля. Отметим, что в рамках предстоящей недели видим риски усиления давления на национальную валюту, что может привести к выходу доллара в верхнюю половину диапазона 73-75 рублей, в котором от движется с декабря прошлого года.



Напомним, что по итогам пятницы рубль смогу укрепиться к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар потерял порядка 0,2%, отступив в район 73,3 рубля, евро снизился на 0,4%, закончив день в районе 87,5 рубля.