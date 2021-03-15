ПСБ: Рост доходности UST в пятницу вызвал новую волну распродаж госооблигаций развивающихся стран

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:



– В пятницу кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 4 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,77% годовых (+12 б.п. за неделю). Снижение цен российских облигаций проходило вместе с остальными ЕМ на фоне роста доходности UST - 10 до 1,63% годовых (+9 б. п.). Инвесторы отыгрывали принятие нового пакета бюджетных стимулов США на 1,9 трлн долл. Оптмизм после заседания ЕЦБ довольно быстро сошёл на нет.

На этой неделе предстоит заседание ФРС и ЦБР. Риторика регуляторов может повлиять на динамику российского рынка облигаций. На текущей неделе для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 6,65 - 6,85% годовых.